Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Відповідний указ №316/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.

Читайте також: Хто такий Іван Баканов: біографія нового заступника голови СБУ

Іван Генадійович Баканов – керівник "95 кварталу" та лідер партії "Слуга народу".



Указ президента України

У команді Володимира Зеленського Іван Баканов відповідав за зв'язки з Верховною Радою та був головою штабу Зеленського. ЗМІ називають Баканова другом дитинства Зеленського, юристом та партнером "Студії Квартал 95".

Читайте також: Позачергове засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція

Президент України Володимир Зеленський 21 травня 2019 року не лише розпустив Верховну Раду, а й підписав 12 указів щодо кадрових звільнень та призначень нових людей на ключові посади в країні. Хто ці люди та що про них відомо – читайте у матеріалі 24 каналу за посиланням.