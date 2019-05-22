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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ

      44344 Читать новость на русском
      Іван Баканов перший заступник голови СБУ - призначення Зеленського
      Зеленський призначив Баканова першим заступником Голови Служби безпеки України / thebabel.com.ua

      Президент України Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

      Відповідний указ №316/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.

      Читайте також: Хто такий Іван Баканов: біографія нового заступника голови СБУ

      Іван Генадійович Баканов – керівник "95 кварталу" та лідер партії "Слуга народу".

      баканов сбу зеленський указ
      Указ президента України

      У команді Володимира Зеленського Іван Баканов відповідав за зв'язки з Верховною Радою та був головою штабу Зеленського. ЗМІ називають Баканова другом дитинства Зеленського, юристом та партнером "Студії Квартал 95".

      Читайте також: Позачергове засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція

      Президент України Володимир Зеленський 21 травня 2019 року не лише розпустив Верховну Раду, а й підписав 12 указів щодо кадрових звільнень та призначень нових людей на ключові посади в країні. Хто ці люди та що про них відомо – читайте у матеріалі 24 каналу за посиланням.

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      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики СБУ
      Джерело: 24 канал
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