Перші кадри Зеленського: хто увійшов до команди президента і що це означає?

Перші кроки президента Зеленського – не тільки указ про розпуск парламенту, а й низка кадрових резонансних призначень в адміністрації глави держави і Генштабі. Кого призначив Зеленський і як це вплине на його діяльність – в матеріалі 24 каналу.

Дванадцять апостолів Зеленського

Зеленський розпочав формувати власну адміністрацію, відповідно до наданих йому Конституцією повноважень. Головою АП став радник глави держави і водночас юрист бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан.

Читайте також: Біографія Андрія Богдана: що відомо про нового голову Адміністрації Президента

П'ять заступників глави АП Андрія Богдана:

Серій Трофімов – перший заступник, співпрацював зі студією "Квартал-95" з 2005 року, був продюсером. Юрій Костюк – сценарист серіалів та кінофільмів студії "Квартал 95". Руслан Рябошапка – колишній член Національного агентства з протидії корупції. Був головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики в штабі Зеленського. Відомий своїм демаршем в НАЗК і критикою його керівника Наталії Корчак, яку він звинуватив у зволіканні перевірки е-декларацій прем’єра Гройсмана і інших міністрів. Олена Зеркаль – заступник міністра закордонних справ. Щоправда, чиновниця відмовилася від посади заступника глави адміністрації президента і пообіцяла все пояснити згодом. Кирило Тимошенко – власник компанії GoodMedia, який відповідав за відеопромо виборчої кампанії Зеленського. GoodMedia знімала ролики кандидата. Зокрема, з викликом Порошенка на дебати на стадіон.



Андрій Богдан став главою адміністрації Зеленського

Крім того, радником Зеленського та його представником у Верховній Раді став Руслан Стефанчук. Ідеолог передвиборчої програми Зеленського. Ще одним радником став Михайло Федоров – творець усієї мережі "власних медіа" Зеленського.

Читайте також: Садовий відреагував на перші призначення Зеленського

Помічниками глави держави стали Сергій Шефір та Андрій Єрмак. Шефір – давній бізнес-партнер і товариш Володимира Зеленського, сценарист і продюсер багатьох фільмів, зокрема і серіалу "Свати". Єрмак – юрист, засновник "Міжнародної юридичної компанії", що здійснює юридичний супровід кінокомпаній та ЗМІ.

Андрій Герус призначений представником Зеленського в уряді. Герус – колишній член Національної комісії з питань регулювання енергетики (НКРЕ).

Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду генерал-лейтенанта Збройних сил України Руслана Хомчака. Хомчак працював у Генштабі під керівництвом Віктора Муженка. В 2014-му керував операцією військових в Іловайську.

Скандал навколо призначення Андрія Богдана

За твердженням спостерігачів, Зеленський призначає тих, хто, з одного боку, компетентний і може вирішувати поставлені перед ним завдання. З іншого, зауважує політолог Валентин Гладких, він ставить на тих, кому довіряє особисто. На його думку, зв’язок Андрія Богдана з бізнесменом Ігорем Коломойським досить умовний.

Читайте також: Богдан – обличчя не нове: як на нового голову Адміністрації Президента зреагували в мережі

Якщо подивитися на біографію Богдана, то з таким же успіхом можна назвати його людиною Порошенка або Януковича, з якими він теж працював. Вочевидь, він комунікуватиме з Коломойським. Думаю, і Зеленський, і Богдан розуміють, що рухи в бік інтересів Коломойського викличуть питання і резонанс. Це буде для них самогубством,

– зазначає Валентин Гладких.



Чи буде Андрій Богдан сприяти Коломойському?

Політолог Петро Олещук говорить: Богдан стояв біля витоків походу Зеленського в політику. І цим пояснюється довіра до нього нового президента. Ну і те, що він дуже фаховий юрист в оточенні Зеленського.

Щодо зв’язків із Коломойським, то Богдан пов'язаний не тільки з відомим бізнесменом. В нашій системі, можна сказати, що половина Верховної Ради – люди Коломойського,

– вважає Петро Олещук.

Читайте також: Верховна Рада провалила виборчі законопроекти Зеленського

Критики зауважують: Богдан не має права обіймати посаду глави адміністрації, оскільки підпадає під дію закону про люстрацію. Андрій Богдан – колишній член уряду Азарова та колишній помічник народного депутата Андрія Портнова. Згідно з законом Богдан не має права займати держпосади 10 років. Втім, як говорить сам Богдан, попередня влада прийняла закон, згідно з яким глава адміністрації і його заступники виведені з-під дії закону про держслужбу. Тобто і закон про люстрацію на них не розповсюджується, оскільки стосується держслужбовців.



Перші кадрові призначення Зеленського

З іншого боку, треба нагадати, що при президентові Порошенку закон про люстрацію діяв дуже вибірково. Приміром, Віктор Шокін був призначений генпрокурором попри те, що до того працював з Януковичем.

Звільнення Муженка і призначення Руслана Хомчака

Зеленський як головнокомандуючий призначив керівником Генштабу Руслана Хомчака замість Віктора Муженка. Як зауважує директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, демонстративне, публічне "зняття" Зеленським під час інавгурації генпрокурора Луценка, голови СБУ Грицака і міністра оборони Полторака (Грицак і Полторак написали заяви про звільнення – "24") говорить про те, що команда президента побоюється політичних провокацій прихильників колишнього президента Порошенка.

Якщо ситуація така серйозна, то армія, спецслужби і прокуратура повинні, якомога швидше отримати лояльних до нового президента керівників. Бо добре видно, що Порошенко, який похмуро сидів на інавгурації Зеленського, ніяк не може залишити Україну в спокої і будує свої плани на повернення,

– вважає Віктор Небоженко.

Швидше за все, в цьому контексті призначений Руслан Хомчак. По-перше, як зауважує Петро Олещук, Муженко себе проявив однозначною підтримкою Порошенка. Тобто, він політично ангажований чиновник. Краще раніше робити такі призначення, ніж пізніше, щоб забезпечити стабільність в армії. Валентин Гладких додає: Руслан Хомчак – кадровий воєнний з великим досвідом і високим авторитетом серед військових. Він багато років обіймав керівні посади і в зоні АТО.

По-друге, активісти і журналісти давно вимагають від Порошенка звільнення Муженка. Зокрема, через вибухи низки військових складів, за що ніхто фактично не був покараний. Тому звільнення Муженка – відповідь на вимоги громадськості. Втім, Хомчака ЗМІ пов’язують із Коломойським з часів, коли бізнесмен очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.

Як говорить Гладких, головне в призначеннях – чи ці люди діятимуть в інтересах українського народу і держави, чи почнуть відстоювати власні інтереси.

Є електронні декларації, через які можна відстежити зростання статків кожного з чиновників Зеленського. Якщо ми побачимо, що їхні статки різко збільшилися, або ж будуть якісь рішення, які можна буде розтлумачити на користь когось особисто, а не України, тоді треба звертати на це увагу громадськості і вживати заходів,

– наголосив Валентин Гладких.