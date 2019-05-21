Садовий відреагував на перші призначення Зеленського

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на призначення главою Адміністрації Президента Андрія Богдана.

Садовий в ефірі 24 каналу сказав, що нині від Володимира Зеленського "очікують дуже "чистих" людей, які не мають жодного стосунку до будь-яких сумнівних речей".

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"Я його (Андрія Богдана, – 24 канал) особисто не знаю, але цей шум, який сьогодні є, коли радник Трампа Джуліані, з якими я особисто знайомий, піднімає питання щодо Коломойського, а Андрій Богдан є його юристом – то це дуже велике запитання", – зазначив політик.

Він пояснив, що важливим етапом у президентстві Зеленського є перші кадрові рішення.

"Побачимо, які будуть перші кадрові рішення щодо Адміністрації. Мало хто знає, що президент має підписати три тисячі кадрових указів – це керівники обласних, районних державних адміністрацій тощо", – додав мер Львова.

Що відомо про нового голову Адміністрації Президента Андрія Богдана – читайте у матеріалі 24 каналу