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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Садовий відреагував на перші призначення Зеленського

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      Міський голова Львова Андрій Садовий
      Міський голова Львова Андрій Садовий / 24 канал

      Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на призначення главою Адміністрації Президента Андрія Богдана.

      Садовий в ефірі 24 каналу сказав, що нині від Володимира Зеленського "очікують дуже "чистих" людей, які не мають жодного стосунку до будь-яких сумнівних речей".

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      "Я його (Андрія Богдана, – 24 канал) особисто не знаю, але цей шум, який сьогодні є, коли радник Трампа Джуліані, з якими я особисто знайомий, піднімає питання щодо Коломойського, а Андрій Богдан є його юристом – то це дуже велике запитання", – зазначив політик.

      Він пояснив, що важливим етапом у президентстві Зеленського є перші кадрові рішення.

      "Побачимо, які будуть перші кадрові рішення щодо Адміністрації. Мало хто знає, що президент має підписати три тисячі кадрових указів – це керівники обласних, районних державних адміністрацій тощо", – додав мер Львова.

      Що відомо про нового голову Адміністрації Президента Андрія Богдана – читайте у матеріалі 24 каналу

       

       

      blog_ava
      Біографія Андрія Богдана: що відомо про нового голову Адміністрації Президента
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Володимир Зеленський Андрій Богдан Адміністрація Президента Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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