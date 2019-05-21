Садовый отреагировал на первые назначения Зеленского

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на назначение главой Администрации Президента Андрея Богдана.

Садовый в эфире 24 канала сказал, что сейчас от Владимира Зеленского "ожидают очень "чистых" людей, которые не имеют никакого отношения к каким-либо сомнительным вещам".

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"Я его (Андрея Богдана, – 24 канал) лично не знаю, но этот шум, который сегодня есть, когда советник Трампа Джулиани, с которым я лично знаком, поднимает вопрос относительно Коломойского, а Андрей Богдан является его юристом – то это очень большой вопрос", – отметил политик.

Он пояснил, что важным этапом в президентстве Зеленского являются первые кадровые решения.

"Посмотрим, какие будут первые кадровые решения относительно Администрации. Мало кто знает, что президент должен подписать три тысячи кадровых указов – это руководители областных, районных государственных администраций и тому подобное", – добавил мэр Львова.

Что известно о новом главе Администрации Президента Андрее Богдане – читайте в материале 24 канала