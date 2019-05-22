Первые кадры Зеленского: кто вошел в команду президента и что это значит?

Первые шаги президента Зеленского – не только указ о роспуске парламента, но и ряд кадровых резонансных назначений в администрации главы государства и Генштабе. Кого назначил Зеленский и как это повлияет на его деятельность – в материале 24 канала.

Двенадцать апостолов Зеленского

Зеленский начал формировать собственную администрацию, в соответствии с предоставленными ему Конституцией полномочиями. Главой АП стал советник главы государства и одновременно юрист бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан.

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Пять заместителей главы АП Андрея Богдана:

Серий Трофимов – первый заместитель, сотрудничал со студией "Квартал-95" с 2005 года, был продюсером. Юрий Костюк – сценарист сериалов и кинофильмов студии "Квартал 95". Руслан Рябошапка – бывший член Национального агентства по противодействию коррупции. Был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политики в штабе Зеленского. Известный своим демаршем в НАПК и критикой его руководителя Натальи Корчак, которую он обвинил в затягивании проверки электронной декларации премьера Гройсмана и других министров. Елена Зеркаль – заместитель министра иностранных дел. Правда, чиновница отказалась от должности заместителя главы администрации президента и пообещала все объяснить позже. Кирилл Тимошенко – владелец компании GoodMedia, который отвечал за видеопромо избирательной кампании Зеленского. GoodMedia снимала ролики кандидата. В частности, с вызовом Порошенко на дебаты на стадион.



Андрей Богдан стал главой администрации Зеленского

Кроме того, советником Зеленского и его представителем в Верховной Раде стал Руслан Стефанчук. Идеолог предвыборной программы Зеленского. Еще одним советником стал Михаил Федоров – создатель всей сети "собственных медиа" Зеленского.

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Помощниками главы государства стали Сергей Шефир и Андрей Ермак. Шефир – давний бизнес-партнер и товарищ Владимира Зеленского, сценарист и продюсер многих фильмов, в том числе и сериала "Сваты". Ермак – юрист, основатель "Международной юридической компании", осуществляющей юридическое сопровождение кинокомпаний и СМИ.

Андрей Герус назначен представителем Зеленского в правительстве. Герус – бывший член Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики (НКРЭ).

Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Хомчак работал в Генштабе под руководством Виктора Муженко. В 2014-м руководил операцией военных в Иловайске.

Скандал вокруг назначения Андрея Богдана

По утверждению наблюдателей, Зеленский назначает тех, кто, с одной стороны, компетентный и может решать поставленные перед ним задачи. С другой, замечает политолог Валентин Гладких, он ставит на тех, кому доверяет лично. По его мнению, связь Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским достаточно условная.

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Если посмотреть на биографию Богдана, то с таким же успехом можно назвать его человеком Порошенко или Януковича, с которыми он тоже работал. Очевидно, он будет коммуницировать с Коломойским. Думаю, и Зеленский, и Богдан понимают, что движение в сторону интересов Коломойского вызовет вопросы и резонанс. Это будет для них самоубийством,

– отмечает Валентин Гладких.



Будет ли Андрей Богдан способствовать Коломойскому?

Политолог Петр Олещук говорит: Богдан стоял у истоков похода Зеленского в политику. И этим объясняется доверие к нему нового президента. Ну и то, что он очень профессиональный юрист в окружении Зеленского.

Что касается связей с Коломойским, то Богдан связан не только с известным бизнесменом. В нашей системе, можно сказать, что половина Верховной Рады – люди Коломойского,

– считает Петр Олещук.

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Критики отмечают: Богдан не имеет права занимать должность главы администрации, поскольку подпадает под действие закона о люстрации. Андрей Богдан – бывший член правительства Азарова и бывший помощник народного депутата Андрея Портнова. Согласно закону Богдан не имеет права занимать госдолжности 10 лет. Впрочем, как говорит сам Богдан, предыдущая власть приняла закон, согласно которому глава администрации и его заместители выведены из-под действия закона о госслужбе. То есть и закон о люстрации на них не распространяется, поскольку касается госслужащих.



Первые кадровые назначения Зеленского

С другой стороны, надо напомнить, что при президенте Порошенко закон о люстрации действовал очень избирательно. К примеру, Виктор Шокин был назначен генпрокурором несмотря на то, что до этого работал с Януковичем.

Увольнение Муженко и назначение Руслана Хомчака

Зеленский как главнокомандующий назначил руководителем Генштаба Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко. Как отмечает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, демонстративное, публичное "снятие" Зеленским во время инаугурации генпрокурора Луценко, председателя СБУ Грицака и министра обороны Полторака (Грицак и Полторак написали заявления об увольнении – "24") говорит о том, что команда президента опасается политических провокаций сторонников бывшего президента Порошенко.

Если ситуация такая серьезная, то армия, спецслужбы и прокуратура должны как можно скорее получить лояльных к новому президенту руководителей. Потому что хорошо видно, что Порошенко, который мрачно сидел на инаугурации Зеленского, никак не может оставить Украину в покое и строит свои планы на возвращение,

– считает Виктор Небоженко.

Скорее всего, в этом контексте назначен Руслан Хомчак. Во-первых, как отмечает Петр Олещук, Муженко себя проявил однозначной поддержкой Порошенко. То есть, он политически ангажированный чиновник. Лучше раньше делать такие назначения, чем позже, чтобы обеспечить стабильность в армии. Валентин Гладких добавляет: Руслан Хомчак – кадровый военный с большим опытом и высоким авторитетом среди военных. Он много лет занимал руководящие должности и в зоне АТО.

Во-вторых, активисты и журналисты давно требуют от Порошенко увольнения Муженко. В частности, из-за взрывов ряда военных складов, за что никто фактически не понес наказания. Поэтому увольнение Муженко – ответ на требования общественности. Впрочем, Хомчака СМИ связывают с Коломойским со времен, когда бизнесмен возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.

Как говорит Гладких, главное в назначениях – будут ли эти люди действовать в интересах украинского народа и государства, или начнут отстаивать собственные интересы.

Есть электронные декларации, по которым можно отследить рост состояния каждого из чиновников Зеленского. Если мы увидим, что их состояние резко увеличилось, или же будут какие-то решения, которые можно будет истолковать в пользу кого-то лично, а не Украины, тогда надо обращать на это внимание общественности и принимать меры,

– отметил Валентин Гладких.