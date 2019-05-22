Зеленский назначил представителем президента в Кабмине Андрея Геруса

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете Министров. Герус – член команды Зеленского по энергетике и председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

Герус – также экс-член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Что известно об Андрее Герусе?

Родился в 1982 году в Нововолынске Волынской области в шахтерской семье. Образование – Львовский национальный университет имени Ивана Франка, экономический факультет, специальность – экономическая кибернетика. Получил степень МВА в Гренобльской школе бизнеса в Лондоне.

В 2003-2007 годах был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, а впоследствии – директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В августе 2014 года был назначен членом Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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До назначения работал директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал" (в компании с 2007 года). После ухода из НКРЭКП летом 2015 года вернулся в "Конкорд Капитал" на должность исполнительного директора. В том же году баллотировался в Киевский городской совет от "Объединения "Самопомич".

С 2017 года является председателем Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

В 2019 году был представлен как член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского. В его команде отвечает за энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство и антимонопольное регулирование.