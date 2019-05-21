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      Чего ожидать от первых назначений Зеленского, – комментарий эксперта

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 5.ua

      В свою команду в Администрацию Президента, кроме сценаристов и режиссеров, Зеленский взял еще и Андрея Богдана и Руслана Рябошапку. То есть нельзя считать, что совсем нет опытных в политике людей.

      В Администрацию Президента перекочевала команда Зеленского из избирательного штаба. Президент известен тем, что по жизни и по бизнесу всегда идет в тесном кругу собственных друзей и партнеров. Поэтому неудивительно, что годами отобранная команда пришла сейчас в администрацию. Об этом в прямом эфире 24 канала заявил политический обозреватель Леонид Швец.

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      Швец утверждает, что вспоминая избирательную кампанию Зеленского, можем сделать вывод, что от его команды стоит ожидать высокого внимания к коммуникациям и много ярких пиар-ходов. Люди, которых он отобрал, понимают друг друга с пол слова, ведь много проектов было запущено вместе. В том числе и очень успешный проект, который называется "Президент Зеленский". Поэтому так они и дальше будут работать.

      Швец также прокомментировал некоторых людей, назначенных Зеленским:

      1. Если оценивать те назначения, которые уже сделаны, то очень хвалят Елену Зеркаль, которая будет заместителем главы Администрации Президента. Дипломаты утверждают, что это очень приличная кандидатура.
      2. И человек, который скорее всего будет подан на Министра иностранных дел – Вадим Пристайко, также является очень опытным дипломатом с высоким рейтингом среди коллег.
      3. Несколько противоречивая фигура генерала Руслана Хомчака – под руководством которого войска попали в Иловайский котел.

      "То есть выглядит так, что ближайшее окружение президента это будут его люди, а дальнейший круг он будет формировать путем популярных рейтинговых фигур в профессиональных кругах", – добавил Швец.

      blog_ava
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      Теги: Администрация Президента Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Руслан Хомчак Иловайская трагедия
      Источник: 24 канал
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