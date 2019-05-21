Чого очікувати від перших призначень Зеленського: коментар експерта

До своєї команди в Адміністрацію Президента, окрім сценаристів та режисерів, Зеленський взяв ще й Андрія Богдана та Руслана Рябошапку. Тобто не можна вважати, що зовсім немає досвідчених у політиці людей.

До Адміністрації Президента перекочувала команда Зеленського з виборчого штабу. Президент відомий тим, що по життю й по бізнесу завжди йде в тісному колі власних друзів та партнерів. Тому не дивно, що роками відібрана команда прийшла зараз до Адміністрації. Про це у прямому ефірі 24 каналу заявив політичний оглядач Леонід Швець.

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Швець стверджує, що пригадуючи виборчу кампанію Зеленського, то можемо зробити висновок, що від його команди варто очікувати високої уваги до комунікацій та багато яскравих піар-ходів. Люди, яких він відібрав, розуміють один одного з пів слова, адже багато проектів було запущено разом. В тому числі й дуже успішний проект, який називається "Президент Зеленський". Тому так вони й надалі працюватимуть.

Швець також прокоментував деяких людей, призначених Зеленським:

Якщо оцінювати ті призначення, які вже зроблені, то дуже хвалять Олену Зеркаль, яка буде заступницею глави Адміністрації Президента. Дипломати стверджують, що це дуже пристойна кандидатура. Та людина, яка скоріше за все буде подана на Міністра закордонних справ – Вадим Пристайко, також є дуже досвідчений дипломат з високим рейтингом серед колег. Дещо суперечлива фігура генерала Руслана Хомчака – під керівництвом якого війська потрапили в Іловайський котел.

"Тобто виглядає так, що найближче оточення президента це будуть його люди, а подальше коло він буде формувати шляхом популярних рейтингових фігур у фахових колах", – додав Швець.