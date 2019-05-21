23:58
21 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, сьогодні
      Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:12, сьогодні
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Чого очікувати від перших призначень Зеленського: коментар експерта

      1249 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 5.ua

      До своєї команди в Адміністрацію Президента, окрім сценаристів та режисерів, Зеленський взяв ще й Андрія Богдана та Руслана Рябошапку. Тобто не можна вважати, що зовсім немає досвідчених у політиці людей.

      До Адміністрації Президента перекочувала команда Зеленського з виборчого штабу. Президент відомий тим, що по життю й по бізнесу завжди йде в тісному колі власних друзів та партнерів. Тому не дивно, що роками відібрана команда прийшла зараз до Адміністрації. Про це у прямому ефірі 24 каналу заявив політичний оглядач Леонід Швець.

      Читайте також: Зеленський призначив п’ятьох заступників глави АП Богдана: хто всі ці люди

      Швець стверджує, що пригадуючи виборчу кампанію Зеленського, то можемо зробити висновок, що від його команди варто очікувати високої уваги до комунікацій та багато яскравих піар-ходів. Люди, яких він відібрав, розуміють один одного з пів слова, адже багато проектів було запущено разом. В тому числі й дуже успішний проект, який називається "Президент Зеленський". Тому так вони й надалі працюватимуть.

      Швець також прокоментував деяких людей, призначених Зеленським:

      1. Якщо оцінювати ті призначення, які вже зроблені, то дуже хвалять Олену Зеркаль, яка буде заступницею глави Адміністрації Президента. Дипломати стверджують, що це дуже пристойна кандидатура.
      2. Та людина, яка скоріше за все буде подана на Міністра закордонних справ – Вадим Пристайко, також є дуже досвідчений дипломат з високим рейтингом серед колег.
      3. Дещо суперечлива фігура генерала Руслана Хомчака – під керівництвом якого війська потрапили в Іловайський котел.

      "Тобто виглядає так, що найближче оточення президента це будуть його люди, а подальше коло він буде формувати шляхом популярних рейтингових фігур у фахових колах", – додав Швець.

      blog_ava
      Біографія Андрія Богдана: що відомо про нового голову Адміністрації Президента
      сьогодні
      18042
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Адміністрація Президента Руслан Хомчак Іловайська трагедія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коли, чому і як розпускали Верховну Раду України
      сьогодні , 23:26 Коли, чому і як розпускали Верховну Раду України
      Ірина Юрковська 460
      Рада не буде воювати із Президентом, – голова Комітету виборців про дострокові вибори
      сьогодні , 22:38 Рада не буде воювати із Президентом, – голова Комітету виборців про дострокові вибори
      Євгенія Мазур 826
      Біографія Андрія Богдана: що відомо про нового голову Адміністрації Президента
      сьогодні , 21:07 Біографія Андрія Богдана: що відомо про нового голову Адміністрації Президента
      18039
      Хто такий Руслан Хомчак: біографія нового начальника Генштабу
      сьогодні , 20:00 Хто такий Руслан Хомчак: біографія нового начальника Генштабу
      15165
      Знак протесту: що пишуть світові ЗМІ про відставку Гройсмана
      сьогодні , 18:02 Знак протесту: що пишуть світові ЗМІ про відставку Гройсмана
      Світлана Попова 3369
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук