Чого очікувати від перших призначень Зеленського: коментар експерта
До своєї команди в Адміністрацію Президента, окрім сценаристів та режисерів, Зеленський взяв ще й Андрія Богдана та Руслана Рябошапку. Тобто не можна вважати, що зовсім немає досвідчених у політиці людей.
До Адміністрації Президента перекочувала команда Зеленського з виборчого штабу. Президент відомий тим, що по життю й по бізнесу завжди йде в тісному колі власних друзів та партнерів. Тому не дивно, що роками відібрана команда прийшла зараз до Адміністрації. Про це у прямому ефірі 24 каналу заявив політичний оглядач Леонід Швець.
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Швець стверджує, що пригадуючи виборчу кампанію Зеленського, то можемо зробити висновок, що від його команди варто очікувати високої уваги до комунікацій та багато яскравих піар-ходів. Люди, яких він відібрав, розуміють один одного з пів слова, адже багато проектів було запущено разом. В тому числі й дуже успішний проект, який називається "Президент Зеленський". Тому так вони й надалі працюватимуть.
Швець також прокоментував деяких людей, призначених Зеленським:
- Якщо оцінювати ті призначення, які вже зроблені, то дуже хвалять Олену Зеркаль, яка буде заступницею глави Адміністрації Президента. Дипломати стверджують, що це дуже пристойна кандидатура.
- Та людина, яка скоріше за все буде подана на Міністра закордонних справ – Вадим Пристайко, також є дуже досвідчений дипломат з високим рейтингом серед колег.
- Дещо суперечлива фігура генерала Руслана Хомчака – під керівництвом якого війська потрапили в Іловайський котел.
"Тобто виглядає так, що найближче оточення президента це будуть його люди, а подальше коло він буде формувати шляхом популярних рейтингових фігур у фахових колах", – додав Швець.