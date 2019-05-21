Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП Богдана
Заместителями главы администрации президента стали Кирилл Тимошенко, Елена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Юрий Костюк, Сергей Трофимов.
Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Президента Украины.
Отметим, главой Администрации Президента стал Андрей Богдан – адвокат олигарха Игоря Коломойского.
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