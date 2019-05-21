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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП Богдана

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      Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП Богдана
      Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП Богдана / 24 канал

      Заместителями главы администрации президента стали Кирилл Тимошенко, Елена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Юрий Костюк, Сергей Трофимов.

      Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Президента Украины.

      Отметим, главой Администрации Президента стал Андрей Богдан – адвокат олигарха Игоря Коломойского.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Администрация Президента Президент Украины
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