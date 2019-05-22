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      Назначение Богдана главой АП нарушает закон, – автор проекта о люстрации

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      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / Getty images

      Андрей Богдан, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента, ранее работал на высоких должностях в правительствах экс-президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова. Поэтому он должен подпадать под действие закона о люстрации и не должен занимать никакие государственные должности.

      Несмотря на это, во время принятия соответствующего закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы, поэтому Богдан имеет все законные основания занимать эту должность. Однако так не считает автор проекта о люстрации Татьяна Козаченко. По ее словам, перечень должностей, которые может занимать лицо, подпадающее под люстрацию, есть во 2-й статье закона "Об очищении власти". И там четко указана должность главы Администрации президента.

      Прежде, чем назначать Богдана на такую высокую должность Зеленский должен был подвергнуть его проверке, рассказала она в комментарии "Радио Свобода".

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      "Нарушение закона в первые дни президента имеет не только чрезвычайно тревожные сигналы, но и свидетельствует о полном игнорировании законодательства Украины, что недопустимо для гаранта Конституции", – отметила Козаченко.

      Так, согласно процедуре, для назначения на должность лицо должно пройти люстрационную проверку, а соответствующее подразделение должно донести до президента информацию: к лицу применяются запреты и его нельзя назначать.

      И тут – два момента: известна ли президенту эта информация? Если известна – то он умышленно нарушил закон. Или если ему неизвестно – ставить вопрос о дисциплинарной ответственности, а также приведении в соответствие, в том числе, указов президента или их отмены. На сегодняшний момент речь может идти об обращении в административном порядке – через суд – об отмене указа президента,
      – добавила Козаченко.

      В свою очередь, сам Богдан утверждает, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо.

      Я закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила 2 миллиарда гривен в год при всех властях. И автором этой коррупционной схемы при Министерстве юстиции был один из авторов закона о люстрации,
      – считает он.

      По его мнению, "тысячи порядочных людей, которые ничего плохого в жизни не сделали, а защищали интересы общества", до сих пор находятся под действием этого закона.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Андрей Богдан Администрация Президента Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Люстрация
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