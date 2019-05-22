Призначення Богдана главою АП порушує закон, – авторка проекту про люстрацію

Андрій Богдан, якого президент Володимир Зеленський призначив головою Адміністрації президента, раніше працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Тож він мав би підпадати під дію закону про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади.

Попри це, під час прийняття відповідного закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби, тому Богдан має всі законні підстави обіймати цю посаду. Проте так не вважає авторка проекту про люстрацію Тетяна Козаченко. За її словами, перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію, є у 2-ій статті закону "Про очищення влади". І там чітко зазначена посада голови Адміністрації президента.

Перш, ніж призначати Богдана на таку високу посаду Зеленський мав піддати його перевірці, розповіла вона в коментарі "Радіо Свобода".

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"Порушення закону в перші дні президента має не тільки надзвичайно тривожні сигнали, а й свідчить про повне ігнорування законодавства України, що є неприпустимо для гаранта Конституції", – зазначила Козаченко.

Так, згідно з процедурою, для призначення на посаду особа повинна пройти люстраційну перевірку, а відповідний підрозділ мав би донести до президента інформацію: до особи застосовуються заборони і її не можна призначати.

І тут – два моменти: чи взагалі відомо президенту про таку інформацію? Якщо відомо – то він умисно порушив закон. Чи якщо йому невідомо – ставити запитання щодо дисциплінарної відповідальності, а також приведення до відповідності, у тому числі, указів президента або їх скасування. На сьогоднішній момент може йтися щодо звернення в адміністративному порядку – через суд – щодо скасування указу президента,

– додала Козаченко.

Своєю чергою, сам Богдан стверджує, що потрапив під закон про люстрацію абсолютно несправедливо.

Я закрив одну дуже корупційну схему, яка виводила 2 мільярди гривень на рік при всіх владах. І автором цієї корупційної схеми при Міністерстві юстиції був один з авторів закону про люстрацію,

– вважає він.

На його думку, "тисячі порядних людей, які нічого поганого в житті не зробили, а захищали інтереси суспільства", досі перебувають під дією цього закону.