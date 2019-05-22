Богдан – обличчя не нове: як на нового голову Адміністрації Президента зреагували в мережі

Призначення Андрія Богдана на посаду голови Адміністрації Президента Володимира Зеленського викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах. Багато хто обурений таким призначенням, адже Богдан працював в уряді часів Віктора Януковича і маю би бути люстрованим.

Богдана на посаду глави Адміністрації Президента Зеленський призначив 21 травня, і новоспечений голова АП тепер припинить свою адвокатську діяльність. Богдан працював на високих посадах в урядах Януковича та Азарова, тож мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію, і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним.

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"Є два закони. Один про держслужбу, за яким можна. Один про люстрацію, за яким не можна. На який сам сядеш, на який Богдана посадиш... (Гаразд-гаразд, ми вже бачили відповідь)", – написав у Facebook голова проекту антикорупційних журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус.

А лідер гурту Ot Vinta та художник Юрій Журавель створив карикатуру на Богдана та назвав його далеко не новим обличчям і "януковицьким прихвостнем".

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Богдан підпадає під дію закону про люстрацію, тому не може упродовж 10 років працювати на держслужбі. Сподіваюсь, що наш президент не буде порушувати закон. Він обіс*яв!!!,

– додав Журавель.

"Усі називають Богдана адвокатом Коломойського. Не тільки. Він – друг Портнова (екс-голови АП Януковича). Фактично його призначення – це інституалізація групи Портнова у політиці. Освячення нібито прогресивною командою молодого та сучасного президента методів та схем часів Януковича", – обурився журналіст та нардеп з "Народного фронту" Сергій Висоцький.

Це було дуже убоге дійство! Особливо коли Андрій Богдан смикав Зеленського за штани чи рубашку, коли той хотів щось сказати. Через кілька годин Президент призначив свого наглядача-смикача головою адміністрації.

https://t.co/aRM5uZHryl — Oleksandrrr +25% (@alllex703) 22 мая 2019 г.

Люстрованний у 2014 році Андрій Богдан призначений главою Адміністрації Президента України



Далі Януковича зробить прем'єром? — Микола (@VseSyperFayno) 21 мая 2019 г.

Персональний адвокат Коломойського очолить адміністрацію президента



Богдан Андрій Йосипович:

- попадає під дію закону про люстрацію;

- був уповноваженим з питань антикорупційної політики в уряді Азарова;

- друг, товариш, адвокат Ігоря;https://t.co/g9VCw0mn0w pic.twitter.com/NAsNREoUT2 — Хріновини (@hrinovyny) 21 мая 2019 г.