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      Богдан – обличчя не нове: як на нового голову Адміністрації Президента зреагували в мережі

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      Реакція соцмереж на призначення Богдана головою Адміністрації Президента
      Реакція соцмереж на призначення Богдана головою Адміністрації Президента / Facebook.com/ProtsyshynOfficial

      Призначення Андрія Богдана на посаду голови Адміністрації Президента Володимира Зеленського викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах. Багато хто обурений таким призначенням, адже Богдан працював в уряді часів Віктора Януковича і маю би бути люстрованим.

      Богдана на посаду глави Адміністрації Президента Зеленський призначив 21 травня, і новоспечений голова АП тепер припинить свою адвокатську діяльність. Богдан працював на високих посадах в урядах Януковича та Азарова, тож мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію, і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним.

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      "Є два закони. Один про держслужбу, за яким можна. Один про люстрацію, за яким не можна. На який сам сядеш, на який Богдана посадиш... (Гаразд-гаразд, ми вже бачили відповідь)", – написав у Facebook голова проекту антикорупційних журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус.

      А лідер гурту Ot Vinta та художник Юрій Журавель створив карикатуру на Богдана та назвав його далеко не новим обличчям і "януковицьким прихвостнем".

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      Богдан підпадає під дію закону про люстрацію, тому не може упродовж 10 років працювати на держслужбі. Сподіваюсь, що наш президент не буде порушувати закон. Він обіс*яв!!!,
      – додав Журавель.

      "Усі називають Богдана адвокатом Коломойського. Не тільки. Він – друг Портнова (екс-голови АП Януковича). Фактично його призначення – це інституалізація групи Портнова у політиці. Освячення нібито прогресивною командою молодого та сучасного президента методів та схем часів Януковича", – обурився журналіст та нардеп з "Народного фронту" Сергій Висоцький.

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Адміністрація Президента Андрій Богдан Меми Курйозні новини Люстрація
      Джерело: 24 канал
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