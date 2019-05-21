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      Кто может возглавить МИД после Климкина: Лещенко назвал имя

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Скриншот с видео

      Новым министром иностранных дел Украины может стать украинский дипломат Вадим Пристайко. В частности, он уже присутствовал на международных встречах президента Зеленского с гостями торжественной церемонии инаугурации.

      Так, во время разговора Зеленского с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд Пристайко сидел за столом рядом с Зеленским. О вероятной кандидатуре на пост главы МИД сообщил нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

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      Отметим, что после внесения соответствующей кандидатуры за нового главу внешнеполитического ведомства должны проголосовать депутаты парламента.

      Следует отметить, что пока действующий глава МИД еще 17 мая в видеообращении заявил, что уходит в отставку. В то же время Климкин собирается пойти в Раду самовыдвиженцем. Он заявил, что там, где нужно, обязательно будет помогать новой власти.

      Сам Пристайко заявил, что готов занять пост главы МИД, если ему сделают такое предложение.

      "Если мне предложат возглавить министерство иностранных дел, я готов", – сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина".

      Пристайко рядом с заместителем главы МИД Еленой Зеркаль и президентом Владимиром Зеленским

      Что известно о Вадиме Пристайко?Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли.
      С 2000 по 2001 работал консулом Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).
      С 2001 по 2002 был главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.
      2002-2006 – советник по политическим вопросам, временный поверенный в делах Украины в Канаде.
      2007-2009 – заместитель директора департамента НАТО.
      2009-2012 – советник–посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.
      2012-2014 – посол Украины в Канаде.
      С 2014 года Пристайко работал заместителем министра иностранных дел Украины – руководителем аппарата, первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 2017 и до сих пор он возглавляет миссию Украины при НАТО. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики МИД Украины
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