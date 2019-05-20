Климкин рассказал о "суперовых" переговорах с Зеленским

Павел Климкин пока не планирует работать главой МИД вместе с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако у них были "суперовые" переговоры.

Министр несколько раз разговаривал с новоизбранным украинским гарантом, об этом он рассказал в эфире "1+1".

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Отметим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Сразу же после инаугурации Владимира Зеленского он собирается подать документ на рассмотрение Рады и нового Президента Украины. Однако при этом контакта с новым гарантом он не теряет.

Я имел несколько суперовых разговоров с Владимиром Зеленским, последний – позавчера. Мы очень хорошо поговорили. Я сказал, что 100% буду помогать там, где это нужно,

– сказал глава МИД.

Однако на вопрос о дальнейшей работе на своем посту Климкин ответил отрицательно.

"Это было бы странно. Если в Штатах есть выборы, так что – глава МИД остается? Это на самом деле очень-очень странно", – пояснил министр.

Однако изменения мнения в будущем не отрицал, заявив, что "после выборов посмотрим". При этом глава МИД добавил, что готов помогать консультациями Зеленскому. Однако четкого формата не назвал.

Мы же люди креативные. Я ему сказал. На прямой связи - 100%. И если нужны переговоры, в каком-то креативном качестве обязательно мы там можем оказаться,

– отметил Климкин.

Отметим, Климкин решил пойти на выборы в Верховную Раду как самовыдвиженец. Приобщаться к одной из нынешних политических сил он не планирует, но для предложений открыт.



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