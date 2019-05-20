14:24
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Климкин рассказал о "суперовых" переговорах с Зеленским

      164 Читати новину українською
      У Зеленского предлагали Климкину остаться министром
      У Зеленского предлагали Климкину остаться министром / 24 канал

      Павел Климкин пока не планирует работать главой МИД вместе с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако у них были "суперовые" переговоры.

      Министр несколько раз разговаривал с новоизбранным украинским гарантом, об этом он рассказал в эфире "1+1".

      Читайте также: Зеленский увольняет с должностей главу СБУ, генпрокурора и министра обороны

      Отметим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Сразу же после инаугурации Владимира Зеленского он собирается подать документ на рассмотрение Рады и нового Президента Украины. Однако при этом контакта с новым гарантом он не теряет.

      Я имел несколько суперовых разговоров с Владимиром Зеленским, последний – позавчера. Мы очень хорошо поговорили. Я сказал, что 100% буду помогать там, где это нужно,
      – сказал глава МИД.

      Однако на вопрос о дальнейшей работе на своем посту Климкин ответил отрицательно.

      "Это было бы странно. Если в Штатах есть выборы, так что – глава МИД остается? Это на самом деле очень-очень странно", – пояснил министр.

      Однако изменения мнения в будущем не отрицал, заявив, что "после выборов посмотрим". При этом глава МИД добавил, что готов помогать консультациями Зеленскому. Однако четкого формата не назвал.

      Мы же люди креативные. Я ему сказал. На прямой связи - 100%. И если нужны переговоры, в каком-то креативном качестве обязательно мы там можем оказаться,
      – отметил Климкин.

      Отметим, Климкин решил пойти на выборы в Верховную Раду как самовыдвиженец. Приобщаться к одной из нынешних политических сил он не планирует, но для предложений открыт.


      Какие партии могут пройти в Верховную Раду – инфографика

      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: время и расписание мероприятий
      сегодня
      43293
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Павел Климкин Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кумівство та недоброчесність: як працюють "ручні" судді Кваліфікаційної комісії
      сегодня , 14:00 Кумівство та недоброчесність: як працюють "ручні" судді Кваліфікаційної комісії
      Роман Маселко 10
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      сегодня , 13:31 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      Юлія Гілей 29989
      Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      сегодня , 13:00 Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      Дмитро Гнап 514
      Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      сегодня , 12:04 Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      Сергій Фурса 6850
      Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      сегодня , 11:16 Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      4039
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук