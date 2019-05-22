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      Кто такой Андрей Герус: биография представителя президента Зеленского в Кабмине

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      Андрей Герус - кто он такой, биография представителя Зеленского в Кабмине
      Биография Андрея Геруса / Kipu.crimea.ua

      Андрея Геруса Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете министров. До этого момента Герус был членом команды Зеленского по энергетике и является действующим председателем Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг. О биографии Геруса читайте в материале 24 канала.

      Биография Андрея Геруса

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      Андрей Герус родился в 1982 году в Нововолынске Волынской области в шахтерской семье. Образование – Львовский национальный университет имени Ивана Франка, экономический факультет, специальность – экономическая кибернетика. Получил степень МВА в Гренобльской школе бизнеса в Лондоне.

      Есть жена Наталья, воспитывает двух дочерей. Семья владеет квартирой в Киеве площадью 50 квадратных метров и земельным участком в области площадью 0,9 гектара.

      Андрій Герус представник президента Зеленського у Кабінеті міністрів біографія
      Юный Андрей Герус в шахте

      В 2003-2007 годах Герус был аналитиком инвестиционной деятельности, а впоследствии – директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". Затем работал директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал".

      В августе 2014 года Геруса назначили членом Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. На посту выступал против закупки трансформаторов, произведенных на предприятии Константина Григоришина, который в то время был партнером президента Петра Порошенко. Уволился Герус из НКРЕКП в 2015 году по собственному желанию.

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      После увольнения из НКРЕКП летом 2015 года Герус вернулся в "Конкорд Капитал" на должность исполнительного директора. В сферу ответственности входила инвестиционная деятельность. В том же году баллотировался в Киевский городской совет от "Объединения "Самопомич".

      С 2017 года Герус является председателем Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, в которую входят крупные предприятия.

      Герус Зеленський біографія Андрія Геруса
      Зеленский и Герус

      В 2019 году был представлен как член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского. В его команде отвечает за энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство и антимонопольное регулирование.

      На сегодня Герус является лоббистом снижения тарифа на энергию для промышленности. Герус также активно выступает против формулы "Роттердам плюс", которая является схемой обогащения олигарха Рината Ахметова. Во время Революции Достоинства Герус координировал акции протеста под жилым комплексом One Hyde Park, где расположена квартира Ахметова в Лондоне.

      Что такое "Роттердам плюс"? Введенная в 2016 году методика формирования цены на топливную составляющую (угля) при производстве электроэнергии тепловых электростанций в Украине. По некоторым оценкам, введение этой формулы привело к удорожанию украинской электроэнергии для бизнеса, что отразилось на цене продукции украинских производителей.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Президент Украины Кабинет Министров Украины Андрей Герус Коммунальные услуги
      Источник: 24 канал
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