Хто такий Андрій Герус: біографія представника президента Зеленського у Кабміні

Андрія Геруса Президент України Володимир Зеленський призначив своїм представником у Кабінеті міністрів. До цього моменту Герус був членом команди Зеленського з енергетики і є чинним головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг. Про біографію Геруса читайте в матеріалі 24 каналу.

Біографія Андрія Геруса

Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

Андрій Герус народився в 1982 році в Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. Освіта – Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. Здобув ступінь МВА у Гренобльській школі бізнесу в Лондоні.

Має дружину Наталію та виховує двох доньок. Сім'я володіє квартирою в Києві площею 50 квадратних метрів та земельною ділянкою в області площею 0,9 гектара.



Юний Андрій Герус у шахті

У 2003-2007 роках Герус був аналітиком інвестиційної діяльності, а згодом – директором з торгової та інвестиційної діяльності у концерні "Галнафтогаз". Потім працював директором з інвестиційної діяльності ТОВ "Конкорд Капітал".

У серпні 2014 року Геруса призначили членом Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. На посаді виступав проти закупівлі трансформаторів, вироблених на підприємстві Костянтина Григоришина, який у той час був партнером президента Петра Порошенка. Звільнився Герус з НКРЕКП у 2015 році за власним бажанням.

Читайте також: Хто такий Сергій Шефір: біографія першого помічника президента Зеленського

Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року Герус повернувся до "Конкорд Капітал" на посаду виконавчого директора. У сферу відповідальності входила інвестиційна діяльність. Того ж року балотувався до Київської міської ради від "Об'єднання "Самопоміч".

З 2017 року Герус є головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, до якої входять великі підприємства.



Зеленський і Герус

У 2019 році був представлений як член команди кандидата у президенти Володимира Зеленського. В його команді відповідає за енергетику, житлово-комунальне господарство та антимонопольне регулювання.

На сьогодні Герус є лобістом зниження тарифу на енергетику для промисловості. Герус також активно виступає проти формули "Роттердам плюс", яка є схемою збагачення олігарха Ріната Ахметова. Під час Революції Гідності Герус координував акції протесту під житловим комплексом One Hyde Park, де розташована квартира Ахметова в Лондоні.

Що таке "Роттердам плюс"? Запроваджена в 2016 році методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. За деякими оцінками, введення цієї формули призвело до здорожчання української електроенергії для бізнесу, що відбилося на ціні продукції українських виробників.