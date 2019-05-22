16:41
22 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 травня
      Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:12, 21 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Хто такий Андрій Герус: біографія представника президента Зеленського у Кабміні

      1547 Читать новость на русском
      Андрій Герус - хто такий, біографія представника Зеленського у Кабміні
      Біографія Андрія Геруса / Kipu.crimea.ua

      Андрія Геруса Президент України Володимир Зеленський призначив своїм представником у Кабінеті міністрів. До цього моменту Герус був членом команди Зеленського з енергетики і є чинним головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг. Про біографію Геруса читайте в матеріалі 24 каналу.

      Біографія Андрія Геруса

      Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

      Андрій Герус народився в 1982 році в Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. Освіта – Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. Здобув ступінь МВА у Гренобльській школі бізнесу в Лондоні.

      Має дружину Наталію та виховує двох доньок. Сім'я володіє квартирою в Києві площею 50 квадратних метрів та земельною ділянкою в області площею 0,9 гектара.

      Андрій Герус представник президента Зеленського у Кабінеті міністрів біографія
      Юний Андрій Герус у шахті

      У 2003-2007 роках Герус був аналітиком інвестиційної діяльності, а згодом – директором з торгової та інвестиційної діяльності у концерні "Галнафтогаз". Потім працював директором з інвестиційної діяльності ТОВ "Конкорд Капітал".

      У серпні 2014 року Геруса призначили членом Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. На посаді виступав проти закупівлі трансформаторів, вироблених на підприємстві Костянтина Григоришина, який у той час був партнером президента Петра Порошенка. Звільнився Герус з НКРЕКП у 2015 році за власним бажанням.

      Читайте також: Хто такий Сергій Шефір: біографія першого помічника президента Зеленського

      Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року Герус повернувся до "Конкорд Капітал" на посаду виконавчого директора. У сферу відповідальності входила інвестиційна діяльність. Того ж року балотувався до Київської міської ради від "Об'єднання "Самопоміч".

      З 2017 року Герус є головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, до якої входять великі підприємства.

      Герус Зеленський біографія Андрія Геруса
      Зеленський і Герус

      У 2019 році був представлений як член команди кандидата у президенти Володимира Зеленського. В його команді відповідає за енергетику, житлово-комунальне господарство та антимонопольне регулювання.

      На сьогодні Герус є лобістом зниження тарифу на енергетику для промисловості. Герус також активно виступає проти формули "Роттердам плюс", яка є схемою збагачення олігарха Ріната Ахметова. Під час Революції Гідності Герус координував акції протесту під житловим комплексом One Hyde Park, де розташована квартира Ахметова в Лондоні.

      Що таке "Роттердам плюс"? Запроваджена в 2016 році методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. За деякими оцінками, введення цієї формули призвело до здорожчання української електроенергії для бізнесу, що відбилося на ціні продукції українських виробників.

      команда Зеленського кого призначив Зеленський на посади

       

       

      blog_ava
      У Зеленського заявили про мирні угоди з Росією: з'явилась реакція Кремля
      сьогодні
      21301
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Кабінет Міністрів України Андрій Герус Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розпущена Рада та провалені зміни: що тепер буде із обранням народних депутатів
      сьогодні , 16:40 Розпущена Рада та провалені зміни: що тепер буде із обранням народних депутатів
      Євгенія Мазур 63
      Перші кадри Зеленського: хто увійшов до команди президента і що це означає?
      сьогодні , 15:55 Перші кадри Зеленського: хто увійшов до команди президента і що це означає?
      Інна Жолобович 1626
      Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора
      сьогодні , 15:01 Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора
      Володимир Патола 1273
      Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины
      сьогодні , 14:12 Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины
      Сергій Фурса 4867
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 12:58 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      49876
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук