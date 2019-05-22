Зеленський призначив представником президента в Кабміні Андрія Геруса

Президент України Володимир Зеленського призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів. Герус – член команди Зеленського з енергетики і голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг.

Герус – також екс-член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

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Що відомо про Андрія Геруса?

Народився в 1982 році в. Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. Освіта – Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. Навчається на програмі МВА у Гренобльській школі бізнесу в Лондоні.

У серпні 2014 року був призначений членом Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. До призначення працював директором з інвестиційної діяльності ТОВ "Конкорд Капітал" (в компанії з 2007 року). Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся до "Конкорд Капітал" на посаду виконавчого директора.