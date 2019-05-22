00:07
23 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дворец для Киррила. Black Jack и бильярд
      Вєсті Кремля
      23:50, 22 мая
      Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл
      Вєсті.UA
      20:28, 22 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, 22 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Какая идеология у партии "Слуга народа": объяснение Стефанчука

      65 Читати новину українською
      Стефанчук рассказал о работе команды Зеленского
      Стефанчук рассказал о работе команды Зеленского / "Левый берег"

      Либертарианство – именно эта идеология была основой создания партии "Слуга народа". Речь идет о необходимости ввести в Украине либеральную модель экономики, либеральную модель отношений с соответствующими национальными особенностями, но перед этим – сломать систему.

      "Сделать нормальное государство, где есть политическая воля и нормальные отношения человека и государства, где человек является высшей ценностью", – это заложили в основу идеологии партии "Слуга народа", по словам идеолога команды Владимира Зеленского и новоназначенного представителя президента в Верховной Раде Украины Руслана Стефанчука. Он дал развернутое интервью изданию "Левый берег".

      Читайте также: Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список

      28 лет независимости как "день сурка"

      По словам Стефанчука, все 28 лет независимости Украины проходят как "день сурка" (говорится о непрерывном проживании одного и того же дня, как в популярном американском фильме 1993 года).

      Мы ежедневно просыпались – и ничего не менялось. Страна, где есть политическая воля и желание народа, может осуществить все. А у нас 28 лет никто не занимался экономикой, общением с народом,
      – рассказал Стефанчук.

      И объяснил, что теперь основная миссия новой власти – "сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом".

      Читайте также: "Слуга народа" будет сотрудничать с "Батькивщиной" Тимошенко: при каких условиях и с кем еще

      Либертарианство

      Стефанчук подчеркнул, что основой идеологии партии "Слуга народа" является либертарианство. И на вопрос журналистов, знает ли об этом Владимир Зеленский, знает ли он суть этой идеологии, представитель президента в Раде ответил: "Конечно. Мы с этого начали формировать наши с ним отношения".

      Что такое либертарианство? Стефанчук говорил о необходимости ввести в Украине либеральную модель экономики, либеральную модель отношений с соответствующими национальными особенностями. Однако в целом либертарианство – это объемная политическая философия, сторонники которой выступают за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата. Философия, которая содержит очень много направлений, от консерватизма и вплоть до частичного анархизма.

      Читайте также: Партию "Слуга народа" может возглавить Разумков – советник Зеленского

      Мы не боремся за избирателя

      Во время смены власти в стране происходят активные процессы формирования новых политических сил и объединений. В частности, известно о создании политической партии Святослава Вакарчука "Голос", о намерении мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса объединиться и тому подобное. Все они будут бороться за голоса избирателей на парламентских выборах 2019 года в Украине. Стефанчук заверил, что "Слуга народа" за голоса бороться не будет.

      Мы не боремся за избирателя – в этом наше отличие. Мы боремся за новую модель отношений в Украине. А избиратель уже это поддержит, или нет. Пока то, что мы предлагали, люди поддержали,
      – пояснил Стефанчук.

      Читайте также: Кто такой Дмитрий Разумков: биография вероятного лидера партии "Слуга народа"

      Чтобы отката назад не было

      По мнению Стефанчука, отличие "Слуги народа" от других партий, участвующих в выборах в Раду, в том, что перед СН "не стоит вопрос борьбы за электорат". Зато стоит вопрос, "чтобы предложить новое качество политики: открытой, ответственной, понятной". А для этого надо пользоваться инструментами диджитализации и открытого общества.

      И надо сделать все таким образом, чтобы отката назад не было,
      – отметил Стефанчук.

      Вибори
      Текущие рейтинги политических партий в Украине: инфографика 24 канала

       

       

      blog_ava
      Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      22 мая
      19286
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Слуга народа Руслан Стефанчук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 22 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 22 мая: провал избирательных законов в ВР и новые громкие назначения Зеленского
      22 мая , 22:42 Главные новости 22 мая: провал избирательных законов в ВР и новые громкие назначения Зеленского
      479
      США ввели санкции против российских оборонных заводов
      22 мая , 22:00 США ввели санкции против российских оборонных заводов
      Злой Одессит 668
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      22 мая , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 301
      Игра в поддавки: к чему может привести референдум о мире с Россией
      22 мая , 20:02 Игра в поддавки: к чему может привести референдум о мире с Россией
      Світлана Попова 990
      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      22 мая , 19:31 Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      Мирослава Ляхович 1667
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук