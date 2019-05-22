Какая идеология у партии "Слуга народа": объяснение Стефанчука

Либертарианство – именно эта идеология была основой создания партии "Слуга народа". Речь идет о необходимости ввести в Украине либеральную модель экономики, либеральную модель отношений с соответствующими национальными особенностями, но перед этим – сломать систему.

"Сделать нормальное государство, где есть политическая воля и нормальные отношения человека и государства, где человек является высшей ценностью", – это заложили в основу идеологии партии "Слуга народа", по словам идеолога команды Владимира Зеленского и новоназначенного представителя президента в Верховной Раде Украины Руслана Стефанчука. Он дал развернутое интервью изданию "Левый берег".

Читайте также: Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список

28 лет независимости как "день сурка"

По словам Стефанчука, все 28 лет независимости Украины проходят как "день сурка" (говорится о непрерывном проживании одного и того же дня, как в популярном американском фильме 1993 года).

Мы ежедневно просыпались – и ничего не менялось. Страна, где есть политическая воля и желание народа, может осуществить все. А у нас 28 лет никто не занимался экономикой, общением с народом,

– рассказал Стефанчук.

И объяснил, что теперь основная миссия новой власти – "сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом".

Читайте также: "Слуга народа" будет сотрудничать с "Батькивщиной" Тимошенко: при каких условиях и с кем еще

Либертарианство

Стефанчук подчеркнул, что основой идеологии партии "Слуга народа" является либертарианство. И на вопрос журналистов, знает ли об этом Владимир Зеленский, знает ли он суть этой идеологии, представитель президента в Раде ответил: "Конечно. Мы с этого начали формировать наши с ним отношения".

Что такое либертарианство? Стефанчук говорил о необходимости ввести в Украине либеральную модель экономики, либеральную модель отношений с соответствующими национальными особенностями. Однако в целом либертарианство – это объемная политическая философия, сторонники которой выступают за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата. Философия, которая содержит очень много направлений, от консерватизма и вплоть до частичного анархизма.

Читайте также: Партию "Слуга народа" может возглавить Разумков – советник Зеленского

Мы не боремся за избирателя

Во время смены власти в стране происходят активные процессы формирования новых политических сил и объединений. В частности, известно о создании политической партии Святослава Вакарчука "Голос", о намерении мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса объединиться и тому подобное. Все они будут бороться за голоса избирателей на парламентских выборах 2019 года в Украине. Стефанчук заверил, что "Слуга народа" за голоса бороться не будет.

Мы не боремся за избирателя – в этом наше отличие. Мы боремся за новую модель отношений в Украине. А избиратель уже это поддержит, или нет. Пока то, что мы предлагали, люди поддержали,

– пояснил Стефанчук.

Читайте также: Кто такой Дмитрий Разумков: биография вероятного лидера партии "Слуга народа"

Чтобы отката назад не было

По мнению Стефанчука, отличие "Слуги народа" от других партий, участвующих в выборах в Раду, в том, что перед СН "не стоит вопрос борьбы за электорат". Зато стоит вопрос, "чтобы предложить новое качество политики: открытой, ответственной, понятной". А для этого надо пользоваться инструментами диджитализации и открытого общества.

И надо сделать все таким образом, чтобы отката назад не было,

– отметил Стефанчук.



Текущие рейтинги политических партий в Украине: инфографика 24 канала