"Слуга народу" співпрацюватиме з "Батьківщиною" Тимошенко: за яких умов та з ким іще

Партія "Слуга народу", яка висувала на президентські вибори їх майбутнього переможця Володимира Зеленського, співпрацюватиме з партією "Голос" Святослава Вакарчука і Всеукраїнським об'єднанням "Батьківщина". Мовиться про співпрацю у Верховній Раді, яку буде сформовано після дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року.

"Слуга народу" і...

Представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Лівому берегу" 22 травня розповів, з якими політичними силами може співпрацювати партія "Слуга народу" у парламенті нового скликання після дострокових парламентських виборів 2019 року.

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Загалом, звісно, мовилося про співпрацю лише у разі схожості положень політичних програм.

..."Голос" Святослава Вакарчука

За словами Стефанчука, "деякі озвучені ідеї Святослава (Вакарчука – 24 канал) справді близькі" команді Зеленського.

Володимир навіть говорив, що якби йшов Святослав (на вибори президента України – 24 канал), він йому поступився б. Те, з чим може йти Вакарчук на вибори, думаю, пропагує Зеленський. Зокрема, європейську орієнтацію,

– наголосив Стефанчук.

На запитання журналістів про те, чи може "Голос" бути партнером "Слуги народу" у коаліції в новому парламенті, представник президента сказав: "Якщо збігатимуться наші цілі й думки. Думаю, що це один із варіантів, які ми можемо розглянути". І додав, що команда Зеленського – за оновлення парламенти, а "Вакарчук може себе позиціювати як нове обличчя".

Що відомо про партію "Голос"?Святослав Вакарчук 16 травня оголосив про створення власної партії "Голос", з якою візьме участь у парламентських виборах. Вакарчук пояснив це рішення необхідністю справжніх змін, яких вимагають українці.



Також Вакарчук наголосив, що не отримує жодних грошей від олігархів. Однак варто зауважити, що партія перереєстрована на нове ім'я, адже її створили на базі старої, "позиченої у бізнесменів", щоб мати юридичне право брати участь у виборах вже цього року.

На обернене запитання, чи "Голос" є конкурентом "Слуги народу", Стефанчук відповів дипломатично: "Я не можу скласти об'єктивну думку про партію, створену нещодавно".

Хто увійшов до нової політсили, партії "Голос" Вакарчука, і які шанси її на перемогу – у матеріалі 24 каналу.

...і "Батьківщина" Юлії Тимошенко

Стосовно співпраці з Всеукраїнським об'єднанням "Батьківщина" в парламенті нового скликання представник Зеленського сказав: "Якщо вони підтримуватимуть нашу програму, думаю, ми зможемо знаходити з ними спільну мову".

Якщо їхній порядок денний не збігатиметься з нашим баченням – я думаю, ніякої співпраці ми тут не можемо закласти,

– додав Стефанчук.

Зверніть увагу на антирейтинг партій: кого українці не хочуть бачити в Раді – читайте у матеріалі 24 каналу.

...і "Народний фронт" Арсенія Яценюка

Стефанчук заявив, що "Народний фронт" наразі "взагалі в рейтингах не бачить". Однак щодо потенційної можливості деяких представників партії Яценюка отримати місця в списку "Слуги народу" Стефанчук сказав, що не може поки відповісти.

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...і "Опозиційний блок"

Співпраця "Слуги народу" з партією "Опозиційний блок" у Верховній Раді нового скликання неможлива. Так запевнив Руслан Стефанчук, пославшись на позицію глави держави.

Володимир (Зеленський – 24 канал) заявив, що він не бачить співпрацю з "Опоблоком" у парламенті,

– сказав Стефанчук.



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