За якою системою треба обирати Верховну Раду: опитування

Парламентські вибори 2019 в Україні можуть пройти без мажоритарної складової. Таке запропонував Володимир Зеленський, проти Верховна Рада наразі не поспішає вносити необхідні для цього зміни до виборчого законодавства.

Яка виборча система діє зараз в Україні?

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В Україні на сьогодні діє змішана виборча система. Тобто 50% народних депутатів обираються з мажоритарних округів і ще 50% – за пропорційною системою із закритими партійними списками.

Зауважимо, що змішану виборчу систему в Україні впровадили за часів правління Віктора Януковича. Завдяки цій системі нардепи стали маріонетками в руках партійних лідерів, а країна почала наближатися до авторитаризму.

Що таке мажоритарна система?

Це коли виборці голосують за одного кандидата в нардепи з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість голосів виборців у своєму окрузі. І це навіть за умови, якщо в сумі за кандидата проголосували менше 20% виборців. Відтак, решта 80% голосів ігноруються.

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А ще мажоритарна складова створює можливості для підкупу виборців та фальсифікації результатів. Так, перед виборами бабусям роздають гречку та у дворах встановлюють брендовані дитячі майданчики.

Кандидати-мажоритарники – це здебільшого власники великого чи середнього бізнесу. Вони стають виконавцями замовлень влади та за потрібні голосування в парламенті отримують гарантії недоторканності їхнього бізнесу.

Що таке пропорційна система з закритими списками?

Коли українці на парламентських виборах голосують за партію, списки кандидатів якої є закритими. Партійні лідери формують ці списки на власний розсуд. Якщо політична сила набирає понад 5% голосів виборців, вона потрапляє до парламенту. Кількість місць у Раді визначається пропорційно до набраних голосів. До речі, Зеленський пропонує зменшити прохідний бар’єр до парламенту до 3%.

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Коли голосування відбувається з закритими списками, партії часто набирають у свої списки для реклами та бігбордів відомих політиків, артистів та спортсменів. Не таємниця, що прохідні місця в закритих партійних списках продаються. Тож передусім до Ради потрапляють політики, які мають доступ до фінансових та адміністративних ресурсів.

Що таке пропорційна система з відкритими списками?

Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а за конкретного кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той піднімається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.

Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу за рахунок голосування за окремого кандидата в списку партії.

Загальний результат партії в такому разі залежить від кількості голосів, які в сукупності набрали її кандидати. Якщо, умовно, партія висунула на вибори 450 кандидатів і в сукупності вони набрали мільйон голосів, то вираховується, скільки мандатів у парламенті отримає політична сила. Наприклад, їм дісталось 30 мандатів. Отримають їх не ті, хто перший за списком, а ті, хто набрав більше від усіх голосів з цих 450 кандидатів партії.