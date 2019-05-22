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      По какой системе надо выбирать Верховную Раду: опрос

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      По какой системе надо выбирать украинский парламент
      По какой системе надо выбирать украинский парламент / Getty Images

      Парламентские выборы 2019 в Украине могут пройти без мажоритарной составляющей. Такое предложил Владимир Зеленский, однако Верховная Рада пока не спешит вносить необходимые для этого изменения в избирательное законодательство.

      Какая избирательная система действует сейчас в Украине?

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      В Украине сегодня действует смешанная избирательная система. То есть 50% народных депутатов избираются по мажоритарным округам и еще 50% – по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками.

      Заметим, что смешанную избирательную систему в Украине внедрили во времена правления Виктора Януковича. Благодаря этой системе нардепы стали марионетками в руках партийных лидеров, а страна начала приближаться к авторитаризму.

      Что такое мажоритарная система?

      Это когда избиратели голосуют за одного кандидата в нардепы из предоставленного перечня. Побеждает тот, кто получает большинство голосов избирателей в своем округе. И это даже при условии, если в сумме за кандидата проголосовало менее 20% избирателей. Следовательно, остальные 80% голосов игнорируются.

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      А еще мажоритарная составляющая создает возможности для подкупа избирателей и фальсификации результатов. Так, перед выборами бабушкам раздают гречку и во дворах устанавливают брендированные детские площадки.

      Кандидаты-мажоритарщики – это в основном владельцы крупного или среднего бизнеса. Они становятся исполнителями заказов власти и за нужные голосования в парламенте получают гарантии неприкосновенности их бизнеса.

      Что такое пропорциональная система с закрытыми списками?

      Когда украинцы на парламентских выборах голосуют за партию, списки кандидатов которой являются закрытыми. Партийные лидеры формируют эти списки по своему усмотрению. Если политическая сила набирает более 5% голосов избирателей, она попадает в парламент. Количество мест в Раде определяется пропорционально набранным голосам. Кстати, Зеленский предлагает уменьшить проходной барьер в парламент до 3%.

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      Когда голосование происходит с закрытыми списками, партии часто набирают в свои списки для рекламы и бигбордов известных политиков, артистов и спортсменов. Не секрет, что проходные места в закрытых партийных списках продаются. Поэтому прежде всего в Раду попадают политики, которые имеют доступ к финансовым и административным ресурсам.

      Что такое пропорциональная система с открытыми списками?

      Когда на парламентских выборах голосуют не за партию, а за конкретного кандидата от нее. И это при условии, что политсилы не скрывают списки своих кандидатов. Кто больше голосов из них набирает, тот поднимается выше в рейтинге. Поэтому конфигурация может измениться кардинально по сравнению с тем, что на старте зарегистрировала политическая партия.

      Выборы по открытым спискам – это возможность для избирателя изменить порядок кандидатов в списке партии и указать, кто войдет в парламент. То есть это изменение рейтинга за счет голосования за отдельного кандидата в списке партии.

      Общий результат партии в таком случае зависит от количества голосов, которые в совокупности набрали ее кандидаты. Если, условно, партия выдвинула на выборы 450 кандидатов и в совокупности они набрали миллион голосов, то высчитывается, сколько мандатов в парламенте получит политическая сила. Например, им досталось 30 мандатов. Получат их не те, кто первый по списку, а те, кто набрал больше всех голосов из этих 450 кандидатов партии.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Опрос 24 Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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