Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського

Наступна Верховна Рада кардинально відрізнятиметься від попередніх скликань. В її складі може опинитися багато людей не з політики.

Якою може бути більшість у парламенті і чи буде Верховна Рада ефективною – в інтерв’ю з головою правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимиром Фесенком.

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Узурпації влади не буде

Яким буде новий парламент? Особливо, якщо врахувати наміри команди Зеленського отримати більшість. Це реально? Чи не буде це узурпацією влади?

Узурпація в цій ситуації – неправильний термін. Узурпація – незаконне недемократичне захоплення влади. За даними соціологів – у "Слуги народу" більше 40% підтримки. Це близько ста мандатів або більше. І вони розраховують отримати не менше ста мандатів по мажоритарці.

Якщо не вистачатиме голосів, то братимуть лояльних мажоритарників. Як показує досвід, мажоритарники дуже лояльні до влади і президента. А зараз підтримати популярного президента дуже вигідно. Можуть приєднатися нинішні нардепи Євген Рибчинський і Єгор Соболєв, який начебто збирається на мажоритарку в Києві. Серед мажоритарників багато бізнесменів, а вони не хочуть конфліктувати з владою. Фактично і виходить більшість у парламенті.

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Ось приблизна схема, як "Слуга народу" хоче отримати повний контроль у парламенті. Але це отримання повного контролю над владою через мандат від виборців. Що демократично.



Які партії проходять в парламент за даними соцопитування

В партії "Слуга народу" заявили, що хотіли провести публічні праймеріз – дати можливість виборцям проголосувати за кандидатів до списків. Але через обмеженість часу кандидатам виставлять певні критерії. Як це вплине на якість списку? Чи це піар?

Конкурс передбачався. Людей у Зеленського немає, а заповнити простір треба. Хоча це елемент піару. Показати, що вони відкриті до людей. Не випадково команда Зеленського запустила проект LIFT. Якусь частину кандидатів вони спробують відібрати за конкурсом. Це буде кадровий резерв, щоб потім залучати людей до виконавчої влади і на місцеві вибори.

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А за якими критеріями відбиратиметься основна частина списку "Слуги народу"?

Швидше за все, абсолютна більшість людей у списку "Слуги народу" будуть маловідомі особистості або взагалі невідомі. Не з політики. Буде кілька квот. Найбільша – політична, яку формуватиме команда глави Адміністрації Президента Андрія Богдана. Лідер партії Дмитро Разумков, мабуть, очолить список. Увійдуть ті, хто займатиметься політтехнологічною складовою. Можливо, статусні фігури, які претендуватимуть на керівні посади в парламентських комітетах, де потрібні професіонали.

Представники Студії "Квартал-95" потраплять до списку?

Буде невелика квота Студії "Квартал-95" з тих, хто захоче піти в політику. Важливий фактор довіри, щоб не було перебіжчиків потім. Кварталівці – поки загадка, чи знайдуть вони себе в політиці і якими будуть? І експертна квота. Якась частина піде за відкритим конкурсом.

Чи включить Зеленський когось із нинішнього парламенту?

Скоріше. ні. Є ті, хто претендує. Наприклад, Сергій Лещенко. Але в команді Зеленського є і противники Лещенка. Точно не буде нардепів Віталія Купрія і Надії Савченко, які позиціонували себе представниками інтересів Зеленського.

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Як виглядатиме перша п'ятірка?

Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук – представник президента у Верховній Раді, головний стратег кампанії. Відомих людей у Зеленського небагато. Але може бути хтось із Інституту майбутнього, знакові люди бізнесу. Невідомо, чи захоче доктор Комаровський піти в парламент. Головне – не хто буде в п'ятірці, а сам Зеленський.

На мажоритарці будуть ризики, а вплив Коломойського перебільшений

А що буде з відбором на мажоритарні округи?

Тут можуть бути ризики. Черга охочих іти на мажоритарку під прапором Зеленського велика. І серед них можуть опинитися сумнівні особистості, оскільки потрібні гроші на кампанію, а в Зеленського точно їх не даватимуть. Хіба що фото з самим Зеленським. Тому потрібен ретельний відбір.



Ігор Коломойський заводитиме своїх людей різними колонами?

А як же квота Ігоря Коломойського?

Вплив Коломойського перебільшений. Він буде, особливо по мажоритарці. У Коломойського є своя партія УКРОП, де сильні мажоритарники: нардепи Тарас Батенко і Олександр Шевченко, екс-губернатор Одещини Ігор Палиця. Вони можуть потім приєднатися до "Слуги народу". Коломойський гратиме партитуру, що модно в олігархів, відразу на кілька партій. Ще "партія мерів" Кернеса і Труханова.

Верховна Рада оновиться кардинально, але може перейняти старі хвороби

І наскільки такий парламент буде ефективним?

Найсильніша зміна, яка може статися, – ніколи одна партія не контролювала парламент. Це буде майже революція. Верховна Рада може сильно оновитися. Більшість нардепів будуть не з політики. В Зелеснького не дуже довіряють нинішнім політикам. Вакарчук, який, схоже, пройде в парламент, теж декларує оновлення. Партійний список хоче оновити Порошенко.

Відсоток оновлення може скласти понад 70%. Це дасть можливість провести серйозні зміни. У Зеленського всі законодавчі ініціативи відкладають на новий парламент.



Кнопкодавство – невіліковна хвороба українського парламенту?

Але як себе проявлять нові люди, невідомо. Новим парламентаріям знадобиться час на адаптацію. І може статися, як у нинішньому парламенті: нові депутати від старих колег освоїли їхні звички – кнопкодавство, прогули. І перетворяться в болото через відсутність досвіду і компетенції. Тоді парламент може виявитися слабким. І в підсумку конфліктним. Через рік його можуть розпустити. Але може буде боротьба старого і нового. Або ж нові парламентарі серйозно змінять практику роботи Верховної Ради і сформують нові традиції.