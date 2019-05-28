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      Команда Зеленського запустила програму LIFT: що це і яка його мета

      299 Читать новость на русском
      LIFT - что это и какая цель проекта социальный лифт Зеленского
      Команда Зеленського запустила програму "Соціальний ліфт" / lift.net.ua

      Команда президента Володимира Зеленського запустила сайт проекту Lift, який дозволить новим людям прийти у політику та втілити свіжі ідеї в управлінні країною. Мета програми – об'єднати кваліфікованих фахівців для позитивних змін і розвитку України.

      Команди Зеленського повідомила, що сьогодні, 28 травня, запускає beta-версію проекту LIFT.

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      Програма LIFT – що це?

      Соціальний ліфт відкрито. Прийшов час змін. Lift – це проект команди Зеленського, платформа, що нарешті дасть поштовх для змін у країні: нових людей на державні та соціальні проекти, інноваційні ідеї та розробки, що сформують державу як зручний сервіс для кожного громадянина України,
      – йдеться в описі проекту.


      Сайт проекту LIFT

      Яка мета програми LIFT і хто може долучатися

      Мета проекту "Соціальний ліфт" - об'єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації, забезпечити позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний та культурний розвиток.

      LIFT, як інноваційна платформа, допоможе:

      1. Знайти вакансію, стати спеціалістом та працювати на зміни країни;
      2. Розповісти ідею, що вирішить складні питання або буде корисною для країни;
      3. Презентувати продукт, що принесе позитивні зміни на державному рівні.

      До проекту може долучити абсолютно кожен. Організатори зауважують, що об'єднали у програмі кращі рекрутингові компанії та фахівців, які будуть ретельно слідкувати за процесом відбору.

      У LIFT може зайти будь-хто, адже це:

      - Рівні умови вступу для кожного, хто хоче потрапити у команду, втілити ідею або реалізувати проект;

      - Чесний та прозорий відбір спеціалістів, ідей та розробок;

      - Можливість особисто брати участь у написанні історії України;

      - Відсутність корупційної та бюрократичної складової при відборі;

      - Інноваційна платформа, яка по-новому розкриває можливості країни.

      "Настав час знищити стару систему. Навколо цього завдання ми об'єднаємо професійних фахівців своєї справи, талановитих людей, які мають ідеї або вже готові проекти, що змінять країну", – наголосила команда нового президента.

      Наразі на сайт проекту українці вже надіслали сотні ідей, резюме та проектів.


      Активність користувачів на сайті LIFT команди Зеленського 

      Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що з 27 травня його команда запускає онлайн проект "Ліфт", який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізаціі держави.

      Вже 27 травня керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що проект "Ліфт" можуть використати для відбору кандидатів у народні депутати Верховної Ради, адже дострокові вибори відбудуться вже за 2 місяці – 21 липня. Вони повинні будуть пройти кілька рівнів перевірки.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Техно Інтернет
      Джерело: 24 канал
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