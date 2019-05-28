Команда Зеленського запустила програму LIFT: що це і яка його мета

Команда президента Володимира Зеленського запустила сайт проекту Lift, який дозволить новим людям прийти у політику та втілити свіжі ідеї в управлінні країною. Мета програми – об'єднати кваліфікованих фахівців для позитивних змін і розвитку України.

Команди Зеленського повідомила, що сьогодні, 28 травня, запускає beta-версію проекту LIFT.

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Програма LIFT – що це?

Соціальний ліфт відкрито. Прийшов час змін. Lift – це проект команди Зеленського, платформа, що нарешті дасть поштовх для змін у країні: нових людей на державні та соціальні проекти, інноваційні ідеї та розробки, що сформують державу як зручний сервіс для кожного громадянина України,

– йдеться в описі проекту.



Сайт проекту LIFT

Яка мета програми LIFT і хто може долучатися

Мета проекту "Соціальний ліфт" - об'єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації, забезпечити позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний та культурний розвиток.

LIFT, як інноваційна платформа, допоможе:

Знайти вакансію, стати спеціалістом та працювати на зміни країни; Розповісти ідею, що вирішить складні питання або буде корисною для країни; Презентувати продукт, що принесе позитивні зміни на державному рівні.

До проекту може долучити абсолютно кожен. Організатори зауважують, що об'єднали у програмі кращі рекрутингові компанії та фахівців, які будуть ретельно слідкувати за процесом відбору.

У LIFT може зайти будь-хто, адже це:



- Рівні умови вступу для кожного, хто хоче потрапити у команду, втілити ідею або реалізувати проект;



- Чесний та прозорий відбір спеціалістів, ідей та розробок;



- Можливість особисто брати участь у написанні історії України;



- Відсутність корупційної та бюрократичної складової при відборі;



- Інноваційна платформа, яка по-новому розкриває можливості країни.

"Настав час знищити стару систему. Навколо цього завдання ми об'єднаємо професійних фахівців своєї справи, талановитих людей, які мають ідеї або вже готові проекти, що змінять країну", – наголосила команда нового президента.

Наразі на сайт проекту українці вже надіслали сотні ідей, резюме та проектів.



Активність користувачів на сайті LIFT команди Зеленського

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що з 27 травня його команда запускає онлайн проект "Ліфт", який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізаціі держави.

Вже 27 травня керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що проект "Ліфт" можуть використати для відбору кандидатів у народні депутати Верховної Ради, адже дострокові вибори відбудуться вже за 2 місяці – 21 липня. Вони повинні будуть пройти кілька рівнів перевірки.