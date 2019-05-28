Команда Зеленского запустила программу LIFT: что это и какова его цель

Команда президента Владимира Зеленского запустила сайт проекта Lift, который позволит новым людям прийти в политику и воплотить свежие идеи в управлении страной. Цель программы – объединить квалифицированных специалистов для позитивных изменений и развития Украины.

Команда Зеленского сообщила, что сегодня, 28 мая, запускает beta-версию проекта LIFT.

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Программа LIFT – что это?

Социальный лифт открыт. Пришло время перемен. Lift – это проект команды Зеленского, платформа, наконец даст толчок для изменений в стране: новых людей на государственные и социальные проекты, инновационные идеи и разработки, которые сформируют государство как удобный сервис для каждого гражданина Украины,

– говорится в описании проекта.



Сайт проекта LIFT

Какова цель программы LIFT и кто может участвовать

Цель проекта "Социальный лифт" - объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие.

LIFT, как инновационная платформа, поможет:

Найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны; Рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны; Презентовать продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.

К проекту может приобщить абсолютно каждый. Организаторы отмечают, что объединили в программе лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора.

В LIFT может зайти любой, ведь это:



- Равные условия поступления для каждого, кто хочет попасть в команду, воплотить идею или реализовать проект;



- Честный и прозрачный отбор специалистов, идей и разработок;



- Возможность лично участвовать в написании истории Украины;



- Отсутствие коррупционной и бюрократической составляющей при отборе;



- Инновационная платформа, которая по-новому раскрывает возможности страны.

"Пришло время уничтожить старую систему. Вокруг этой задачи мы объединим профессиональных специалистов своего дела, талантливых людей, которые имеют идеи или уже готовые проекты, которые изменят страну", – отметила команда нового президента.

Сейчас на сайт проекта украинцы уже направили сотни идей, резюме и проектов.



Активность пользователей на сайте LIFT команды Зеленского

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что с 27 мая его команда запускает онлайн проект "Лифт", который позволит желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства.

Уже 27 мая руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что проект "Лифт" могут использовать для отбора кандидатов в народные депутаты Верховной Рады, ведь досрочные выборы состоятся уже через 2 месяца – 21 июля. Они должны будут пройти несколько уровней проверки.