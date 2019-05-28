Кому больше всего доверяет Зеленский: топ-2 чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский имеет двух человек в команде, которым доверяет больше всего – это новоназначенный руководитель Администрации президента Андрей Богдан и его первый помощник Сергей Шефир

Заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко в интервью НВ рассказал, что Шефир и Богдан – это в принципе две равнозначные позиции для главы государства.

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Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны. Это люди, которым президент доверяет проводить какие-то встречи, это формирование графика, но не в формате ассистента,

– сказал Тимошенко.

Соучредитель Студии "Квартал 95" Сергей Шефир, первый заместитель главы АП Сергей Трофимов и помощник президента Андрей Ермак являются "топовыми фигурами возле Зеленсьеого", которые вместе с президентом формируют его встречи. Кроме того, они и Богдан могут встречаться с людьми вместо главы государства.

Что известно про Сергея Шефира – в материале 24 канала.

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Тимошенко пояснил, что в целом команда Зеленского – это специалисты в информационной политике.

"Но кроме этого есть реальное управление процессами. Мы понимаем, что, кроме Богдана, человека, которому доверяет президент, нет больше в команде... Ну и Шефир. Это две равнозначные позиции в принципе. В любом случае, кто-то должен заниматься процессами, а их здесь куча. Тут много всяких нюансов, которые здесь бросили и уехали", – добавил он.

Тимошенко объяснил, что именно поэтому Богдан и возглавил Администрацию Президента, несмотря на различные скандалы и громкие заявления.

"Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, что лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет. Плюс наша позиция, что он (Богдан, – 24 канал) не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит", – добавил замглавы АП.

Скандал с назначением Богдана главой АП: что известноЗеленский назначил Богдана главой Администрации Президента и сразу после этого в обществе начали идти споры, законен ли этот указ. На сайте президента Украины 23 мая даже зарегистрировали петицию с требованием отстранить Андрея Богдана от должности. Автор петиции утверждает, что Богдан не имеет права занимать эту должность на основании Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации).



Кроме того, обеспокоенность назначением Богдана выразили и иностранные инвесторы. Они сомневаются, что человек, который действовал на благо олигарха Игоря Коломойского изменит свой курс и начнет работать на благо страны.