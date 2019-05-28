15:13
28 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гундяй строит по 8 храмов в сутки
      Вєсті Кремля
      22:47, 27 мая
      Вести.UA: Партия "Зважени" от Мосийчука. Украинская "Игра престолов"
      Вєсті.UA
      21:51, 27 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      Кому больше всего доверяет Зеленский: топ-2 чиновников

      13 Читати новину українською
      В АП назвали фамилии, кому больше всего доверяет Зеленский
      В АП назвали фамилии, кому больше всего доверяет Зеленский / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский имеет двух человек в команде, которым доверяет больше всего – это новоназначенный руководитель Администрации президента Андрей Богдан и его первый помощник Сергей Шефир

      Заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко в интервью НВ рассказал, что Шефир и Богдан – это в принципе две равнозначные позиции для главы государства.

      Читайте также: Богдан объяснил, почему именно он возглавил Администрацию Президента Зеленского

      Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны. Это люди, которым президент доверяет проводить какие-то встречи, это формирование графика, но не в формате ассистента,
      – сказал Тимошенко.

      Соучредитель Студии "Квартал 95" Сергей Шефир, первый заместитель главы АП Сергей Трофимов и помощник президента Андрей Ермак являются "топовыми фигурами возле Зеленсьеого", которые вместе с президентом формируют его встречи. Кроме того, они и Богдан могут встречаться с людьми вместо главы государства.

      Что известно про Сергея Шефира – в материале 24 канала.
      Что известно об Андрее Богдане – читайте в материале 24 канала.

      Тимошенко пояснил, что в целом команда Зеленского – это специалисты в информационной политике.

      "Но кроме этого есть реальное управление процессами. Мы понимаем, что, кроме Богдана, человека, которому доверяет президент, нет больше в команде... Ну и Шефир. Это две равнозначные позиции в принципе. В любом случае, кто-то должен заниматься процессами, а их здесь куча. Тут много всяких нюансов, которые здесь бросили и уехали", – добавил он.

      Тимошенко объяснил, что именно поэтому Богдан и возглавил Администрацию Президента, несмотря на различные скандалы и громкие заявления.

      "Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, что лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет. Плюс наша позиция, что он (Богдан, – 24 канал) не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит", – добавил замглавы АП.

      Скандал с назначением Богдана главой АП: что известноЗеленский назначил Богдана главой Администрации Президента и сразу после этого в обществе начали идти споры, законен ли этот указ. На сайте президента Украины 23 мая даже зарегистрировали петицию с требованием отстранить Андрея Богдана от должности. Автор петиции утверждает, что Богдан не имеет права занимать эту должность на основании Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации).

      Кроме того, обеспокоенность назначением Богдана выразили и иностранные инвесторы. Они сомневаются, что человек, который действовал на благо олигарха Игоря Коломойского изменит свой курс и начнет работать на благо страны.

       

       

      команда зеленського
      Первые назначения Владимира Зеленского: инфографика 24 канала

      blog_ava
      Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      сегодня
      1534
      Теги: Сергей Шефир Андрей Богдан Президент Украины Администрация Президента Назначения Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР": в любом случае ничего хорошего Украине не сулит
      сегодня , 15:10 Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР": в любом случае ничего хорошего Украине не сулит
      Злой Одессит 35
      Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      сегодня , 14:20 Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      Євгенія Мазур 1533
      "Мост Кличко" и его трещины: что нужно знать о строительстве и открытии
      сегодня , 13:47 "Мост Кличко" и его трещины: что нужно знать о строительстве и открытии
      261
      "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      сегодня , 12:17 "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      Блог Соцмережі 2157
      Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы
      сегодня , 01:00 Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы
      807
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук