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      Кому найбільше довіряє Зеленський: топ-2 чиновники

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      В АП назвали прізвища, кому найбільше довіряє Зеленський
      В АП назвали прізвища, кому найбільше довіряє Зеленський / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський має двох людей у команді, який довіряє найбільше - це новопризначений керівник Адміністрації президента Андрій Богдан і його перший помічник Сергій Шефір

      Заступник голови Адміністрації Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю НВ розповів, що Шефір і Богдан - це в принципі дві рівнозначні позиції для глави держави.

      Читайте також: Богдан пояснив, чому саме він очолив Адміністрацію Президента Зеленського

      Є топ-двійка. Богдан і Шефір рівнозначні. Це люди, яким президент довіряє проводити якісь зустрічі, це формування його графіка, але не в форматі асистента,
      – сказав Тимошенко.

      Співзасновник Студії "Квартал 95" Сергій Шефір, перший заступник глави АП Сергій Трофимов та помічник президента Андрій Єрмак є "топовими фігурами біля Зеленського", які разом з президентом формують його зустрічі. Окрім того, вони і Богдан можуть зустрічатися з людьми замість глави держави.

      Що відомо про Сергія Шефіра – у матеріалі 24 каналу.
      Що відомо про Андрія Богдана – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Тимошенко пояснив, що загалом команда Зеленського – це фахівці в інформаційній політиці.

      "Але крім цього є реальне управління процесами. Ми розуміємо, що, окрім Богдана, людини, якій довіряє президент, немає більше в команді... Ну і Шефір. Це дві рівнозначні позиції в принципі. У будь-якому випадку, хтось повинен займатися процесами, а їх тут купа. Тут багато всяких нюансів, які тут кинули і поїхали", – додав він.

      Тимошенко пояснив, що саме тому Богдан і очолив Адміністрацію Президента попри різні скандали та гучні заяви.

      "Ми розуміли, що буде скандал. Але ми вибрали шлях, що краще нехай буде скандал, ніж тут все завалиться. Плюс наша позиція, що він (Богдан, - 24 канал) не порушує закон. Нехай подають до суду, і суд вирішить", – додав заступник глави АП. 

      Скандал з призначенням Богдана главою АП: що відомоЗеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента й одразу після цього у суспільстві почали точитися суперечки, чи законним є цей указ. На сайті президента України 23 травня навіть зареєстрували петицію з вимогою звільнити Андрія Богдана з посади. Автор петиції стверджує, що Богдан не має права займати цю посаду на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації).

      Окрім того, занепокоєння призначеннням Богдана висловили й іноземні інвестори. Вони сумніваються, що людина, яка діяла на благо олігарха Ігоря Коломойського змінить свій курс і почне працювати на благо країни.

       

       

      команда зеленського
      Перші призначення Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Призначення Зеленського Президент України Адміністрація Президента Андрій Богдан Сергій Шефір
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