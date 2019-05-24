Богдан пояснив, чому саме він очолив Адміністрацію Президента Зеленського

Глава Адміністрації Президента України Андрій Богдан розповів, що Володимир Зеленський призначив його на посаду через те, що він з команди гаранта має найбільший досвід роботи юристом. Також Богдан переконує, що готовий залишити крісло глави АП "хоч завтра".

Про це Богдан заявив в ефірі програми "Право на владу".

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Мабуть, більшість присутніх політиків знають, що я досить-таки хороший адвокат і в мене дуже багато клієнтів. І я немало заробляю. Чому я потрапив на цю посаду? Тому що в мене великий досвід бюрократичної роботи, великий досвід юридичної роботи, великий досвід адвокатської роботи. І так сталося, що в нашій команді немає іншого, хто би мав такий досвід,

– пояснив він.

Також очільник Адміністрації глави держави додав, що не прагнув до керівної посади на Банковій.

"Я б туди дуже не хотів. Там дуже складна обстановка, складні люди. І виходячи пізно ввечері звідти, дуже болить голова. Я для себе роблю завдання – дати за якийсь період можливість привести туди, можливо, у Верховну Раду після її розпуску, і дасть Бог, у Кабінет міністрів передових людей, молодих, перспективних. Можливо, без досвіду – чогось їх навчити. І дати їм можливість працювати. Працювати на користь України", – сказав Богдан.

Він підсумував, що готовий піти з посади глави АП "хоч завтра, бо це тільки в плюс".

Скандал з призначенням Богдана главою АП: що відомоЗеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента й одразу після цього у суспільстві почали точитися суперечки, чи законним є цей указ. На сайті президента України 23 травня навіть зареєстрували петицію з вимогою звільнити Андрія Богдана з посади. Автор петиції стверджує, що Богдан не має права займати цю посаду на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації).



Окрім того, занепокоєння призначеннням Богдана висловили й іноземні інвестори. Вони сумніваються, що людина, яка діяла на благо олігарха Ігоря Коломойського змінить свій курс і почне працювати на благо країни.

Чому Андрій Богдан потрапив під люстрацію?

Богдан працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Так, у 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).

Тож Богдан мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним

Але цей факт спростовує авторка проекту закону про люстрацію Тетяна Козаченко. За її словами, перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію, є у 2-ій статті закону "Про очищення влади". І там чітко зазначена посада голови Адміністрації Президента.