Богдан объяснил, почему именно он возглавил Администрацию Президента Зеленского

Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан рассказал, что Владимир Зеленский назначил его на должность из-за того, что он из команды гаранта имеет самый большой опыт работы юристом. Также Богдан убеждает, что готов оставить кресло главы АП "хоть завтра".

Об этом Богдан заявил в эфире программы "Право на власть".

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Видимо, большинство присутствующих политиков знают, что я довольно-таки хороший адвокат и у меня очень много клиентов. И я немало зарабатываю. Почему я попал на эту должность? Потому что у меня большой опыт бюрократической работы, большой опыт юридической работы, большой опыт адвокатской работы. И так случилось, что в нашей команде нет другого, кто бы имел такой опыт,

– пояснил он.

Также глава Администрации главы государства добавил, что не стремился к руководящей должности на Банковой.

"Я бы туда очень не хотел. Там очень сложная обстановка, сложные люди. И уходя поздно вечером оттуда, очень болит голова. Я для себя делаю задачу – дать за какой-то период возможность привести туда, возможно, в Верховную Раду после ее роспуска, и даст Бог, в Кабинет министров передовых людей, молодых, перспективных. Возможно, без опыта – чему-то их научить. И дать им возможность работать. Работать на пользу Украины", – сказал Богдан.

Он подытожил, что готов уйти с должности главы АП "хоть завтра, потому что это только в плюс".

Скандал с назначением Богдана главой АП: что известно

Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента и сразу после этого в обществе начали идти споры, законен ли этот указ. На сайте президента Украины 23 мая даже зарегистрировали петицию с требованием уволить Андрея Богдана с должности. Автор петиции утверждает, что Богдан не имеет права занимать эту должность на основании Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации).



Кроме того, обеспокоенность назначением Богдана выразили и иностранные инвесторы. Они сомневаются, что человек, который действовал на благо олигарха Игоря Коломойского изменит свой курс и начнет работать на благо страны.

Почему Андрей Богдан попал под люстрацию?

Богдан работал на высоких должностях в правительствах экс-президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова. Так, в 2007-2010 годах Богдан был заместителем министра юстиции, затем – заместителем министра Кабинета министров (2010-2011 годы) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014 годы).

Так Богдан должен бы подпадать под действие закона об очищении власти, то есть – о люстрации и не должен занимать никакие государственные должности. Однако при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана головой АП, хотя и вызывает определенное недовольство, однако является вполне законным

Но этот факт опровергает автор проекта закона о люстрации Татьяна Козаченко. По ее словам, перечень должностей, которые может занимать лицо, что подпадает под люстрацию, есть во 2-й статье закона "Об очищении власти". И там четко указана должность главы Администрации Президента.