Звільнити Богдана з посади голови АП: така петиція з’явилася на сайті президента

На сайті президента України 23 травня зареєстрували петицію з вимогою звільнити Андрія Богдана з посади голови Адміністрації Президента. Автор петиції стверджує, що Богдан не має права займати цю посаду на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації).

Щоб петицію розглянув президент Володимир Зеленський, вона має зібрати 25 тисяч голосів. Станом на 23 травня на 19:45 петиція зібрала 221 підпис. До завершення збору підписів залишилось 92 дні.

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Автор петиції Андрій Качор нагадав, що в 2010-2011 та в 2013-2014 роках Богдан працював на посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді прем’єра Миколи Азарова. У 2014 році Богдан звільнився з посади за власним бажанням.

Згідно з законом "Про очищення влади", протягом 10 років (тобто до 2024 року) посади, які підлягають люстрації, не можуть обіймати ті, хто обіймав не менше 1 року посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року та не був звільнений у цей період за власним бажанням. Зокрема в законі вказана посада, яку займав Богдан, – урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Відповідно Богдан Андрій Йосипович загалом був більше року на зазначеній посаді урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (18,5 місяця), а також не звільнився за власним бажанням у зазначений період,

– зауважив автор петиції.

Окрім того, посада голови Адміністрації Президента підпадає під люстрацію, свідчить друга стаття Закону "Про очищення влади".

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У петиції також вказано, що відповідальний структурний підрозділ повинен перевірити, чи не підпадає під люстрацію кандидат на певну посаду. Ця перевірка має відбутися протягом 10 днів з дня надходження заяви від кандидата на посаду.

Якщо ж структурний підрозділ з’ясує, що особа підлягає люстрації, це є підставою для відмови їй у призначенні на посаду, на яку вона претендує, резюмував автор петиції.

Чи підлягає Андрій Богдан люстрації? Богдан працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Так, у 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).



Тож Богдан мав би підпадати під про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте сам голова АП переконує, що при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП є нібито цілком законним.



Цей факт спростовує авторка проекту закону про люстрацію Тетяна Козаченко. За її словами, перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію, є у 2-ій статті закону "Про очищення влади". І там чітко зазначена посада голови Адміністрації Президента.