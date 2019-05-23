Петиція за відставку Зеленського на сайті президента вже зібрала 31 тисячу голосів

Петиція за відставку Зеленського станом на 17 годину вже зібрала понад 31 тисячу підписів з необхідних 25. За словами автора петиції, голосування за новообраного президента було протестним, а він насправді не має підтримки 73% виборців.

Автором петиції є Максим Безрук. Він наголосив, що перші заяви та дії Зеленського на посаді гаранта – розчаровують.

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Як йдеться у петиції, користаючись відсутністю змістовних обіцянок народові, Зеленський почав приписувати народній волі власні забаганки.

Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України,

– написано в тексті петиції.



Скріншот петиції про відставку Зеленського

Для того, аби петицію розглянув президент, вона має набрати 25 тисяч голосів за 92 дні.

Згодом на сайті з'явилася ще одна петиція про відставку Володимира Зеленського, автором якої є Вадим Михальський. Він пише про вимогу відставки Президента у разі невиконання обіцянок протягом 6 місяців від початку його президентства.

Якщо чинний президент України Володимир Зеленський в термін 6 місяців не виконає своїх передвиборних обіцянок (зняття недоторканості депутатів, суддів, міністрів, президента; перегляд ціни на комунальні послуги; суд над усіма, хто грабував та нищив українську державу; гідні зарплата, пенсія та соцвиплати тощо), тоді Володимир Зеленський повинен подати у відставку,

– йдеться у тексті петиції.

Зазначимо, що електронна петиція вже зібрала вже понад 5 тисяч підписів.



Друга петиція про відставку Зеленського

Варто наголосити, що Володимир Зеленський на посаді Президента України лише 4 день.

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