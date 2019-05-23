Заява про референдум на Донбасі: з'явилися нові деталі із зустрічі активістів з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з активістами, аби прояснити інформацію щодо ймовірного референдуму, який стосуватиметься мирних переговорів з Росією.

Розмова тривала близько години, загалом присутніми були 5 активістів, розповіла волонтерка, яка була запрошена на зустріч з Зеленським, Наталія Воронкова у коментарях 24 каналу.

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Що означає цей референдум та чому суспільство сприйняло його негативно?

Як наголосила Воронкова, Володимир Зеленський пояснив, що під референдумом він не мав на увазі законодавчу ініціативу, він говорив про опитування, завдяки якому хоче з’ясувати думку населення.

Ми зауважили, що таке рішення (референдум, – 24 канал) викликає негативну реакцію суспільства, тому що всім відомі результати референдуму на Донбасі та в окупованому Криму. Тому це для населення як червона ганчірка перед биком,

– відповіла волонтерка.

Вона наголосила, що на таку тему потрібно говорити обережно. "До прикладу, перемовини з Росією – це одна тема, яке суспільство однозначно сприйме добре. А якщо говорити про мирні домовленості з Росією, то на це суспільство відреагує негативно", – додала Воронкова.

Що Зеленському запропонували волонтери?

Наталія Воронкова сказала, що волонтери запропонували президенту змінити слово "референдум" на "опитування", якщо він таким вважається. "Але, на жаль, Зеленський сказав, що поки що цього зробити не може, бо саме «"референдум" є прописаним у його програмі", – зазначила активістка.

"Після того, як ми вийшли із зустрічі з президентом з’явилася стаття глави АП Андрія Богдана, де він говорить, що в Конституції є багато недоліків, внаслідок чого є такі негативні явища як Майдан тощо. Вибачте, але називати Майдан негативним явищем – це як плювок на Небесну Сотню – тобто на тих, хто загинув під час Революції Гідності,

– відповіла Воронкова.

За словами волонтерки, Зеленський запитував, чи є важливим для активістів мир на Донбасі, на що вони відповіли: "Залежно якою ціною цей мир буде досягнуто".

"Як відбуватиметься опитування на Донбасі – Зеленський не відповів. Єдине, що він сказав, – як він буде доносити через інформаційну політику свою думку до мешканців Донбасу та окупованого Криму. Це питання щодо опитування на Донбасі ми будемо контролювати зі сторони громадськості", – підсумувала Воронкова.

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Зазначимо, що у ЗМІ та соціальних мережах почали поширювати інформацію щодо опитування військовослужбовців та їх ставлення до незаконних збройних формувань, які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Натомість Воронкова прокоментувала, що Зеленський це заперечив, тому зараз займаються пошуками того, хто міг відправити цей лист.

Якою є позиція Зеленського:

За словами Тіма Златкіна, який був присутнім на зустрічі, позиція Зеленського є такою:

– про переговори з агресором – тема дискусії та навіть кадрова, оскільки справа стосується голів робочих груп щодо Мінська;

– референдум сприймати не законодавчою ініціативою, а щось на кшталт опитування населення;

– "Я хочу, щоб зупинити вогонь", – пряма мова Зеленського. Активісти на це відповіли, що вони хочуть перемоги у війні, оскільки коли починається риторика про припинення вогню – на їхні голови "летить багато заліза на Донбасі",

– вони створюють велику робочу групу регулярного діалогу з волонтерами та громадськістю;

– "Ні метра української землі не здамо агресору".