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      "Голос" не об'єднується з іншими партіями, – Вакарчук

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      Партія Вакарчука "Голос" не буде об'єднуватися з іншими політсилами
      Партія Вакарчука "Голос" не буде об'єднуватися з іншими політсилами / Фото 24 каналу

      Партія "Голос" Святослава Вакарчука не планує об'єднуватися з іншими політичними силами для участі у позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

      Лідер "Океану Ельзи" вирішив коментуючи чутки про можливі об'єднання з іншими партіями та розставити усі крапки над "і". Музикант наголосив, що єдине, з ким може співпрацювати "Голос" – це люди зі схожими поглядами.

      Читайте також: Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо

      Партія "Голос" не об’єднується з жодними іншими політичними брендами. Нас цікавлять люди, а не бренди. Ми готові об'єднувати зусилля з усіма людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні засади і нашу програму,
      – заявив Вакарчук.

      Політик додав, що незабаром відбудеться з'їзд партії, на якому на порядку денному не буде пункту про об'єднання з іншими політсилами.

      Також, Вакарчук додав, що його партія розуміє цінність багатьох реформ, які були зроблені раніше.

      "Ми йдемо в українську політику не руйнувати, а будувати. Але ми будемо руйнувати старі схеми, старі правила і стару політику. Ми будемо будувати політику нову", – наголосив він.

       

       

       

      Що відомо про партію Вакарчука?16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Він пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Музикант згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи.

      Наразі до політичної сили входять лише 8 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

      Політсила не отримує грошей від олігархів. Вакарчук переконує, що є багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом та підтримують новостворену політичну силу. За підрахунками музиканта, на передвиборчу компанію потрібно приблизно 10-12 мільйонів доларів.

      Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Партія Голос Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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