"Голос" не объединяется с другими партиями, – Вакарчук

Партия "Голос" Святослава Вакарчука не планирует объединяться с другими политическими силами.

Лидер "Океана Эльзы" решил прокомментировать слухи о возможных объединениях с другими партиями и расставить все точки над "и". Музыкант отметил, что единственные, с кем может сотрудничать "Голос" – это люди с похожими взглядами.

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Партия "Голос" не объединяется ни с какими другими политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды. Мы готовы объединять усилия со всеми людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические основы и нашу программу,

– заявил Вакарчук.

Политик добавил, что вскоре состоится съезд партии, на котором в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политсилами.

Также, Вакарчук добавил, что его партия понимает ценность многих реформ, Которые были сделаны ранее.

"Мы идем в украинскую политику не разрушать, а строить. Но мы будем разрушать старые схемы, старые правила и старую политику. Мы будем строить политику новую", – подчеркнул он.

Что известно о партии Вакарчука?​

16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".



Он пояснил, что уходит в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Музыкант вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.



Сейчас в политическую силу входят только 8 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцевй присоединяться к команде "Голоса".



Политсила не получает денег от олигархов. Вакарчук утверждает, что есть много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем и поддерживают новосозданную политическую силу. По подсчетам музыканта, на предвыборную компанию нужно приблизительно 10-12 миллионов долларов.

Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео