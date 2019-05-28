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      "Голос" не объединяется с другими партиями, – Вакарчук

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      Партия Вакарчука "Голос" не будет объединяться с другими политсилами
      Партия Вакарчука "Голос" не будет объединяться с другими политсилами / Фото 24 канала

      Партия "Голос" Святослава Вакарчука не планирует объединяться с другими политическими силами.

      Лидер "Океана Эльзы" решил прокомментировать слухи о возможных объединениях с другими партиями и расставить все точки над "и". Музыкант отметил, что единственные, с кем может сотрудничать "Голос" – это люди с похожими взглядами.

      Читайте также: Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно

      Партия "Голос" не объединяется ни с какими другими политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды. Мы готовы объединять усилия со всеми людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические основы и нашу программу,
      – заявил Вакарчук.

      Политик добавил, что вскоре состоится съезд партии, на котором в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политсилами.

      Также, Вакарчук добавил, что его партия понимает ценность многих реформ, Которые были сделаны ранее.

      "Мы идем в украинскую политику не разрушать, а строить. Но мы будем разрушать старые схемы, старые правила и старую политику. Мы будем строить политику новую", – подчеркнул он.

       

       

       

      Что известно о партии Вакарчука?​
      16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".

      Он пояснил, что уходит в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Музыкант вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.

      Сейчас в политическую силу входят только 8 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцевй присоединяться к команде "Голоса".

      Политсила не получает денег от олигархов. Вакарчук утверждает, что есть много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем и поддерживают новосозданную политическую силу. По подсчетам музыканта, на предвыборную компанию нужно приблизительно 10-12 миллионов долларов.

      Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Партия Голос Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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