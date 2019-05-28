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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      У середу "Самопоміч" представить кандидатів до ВР і місця у списку

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      "Самопоміч" представить кандидатів до ВР і місця у списку
      "Самопоміч" представить кандидатів до ВР і місця у списку / samopomich.ua

      У середу, 29 травня, "Об'єднання "Самопоміч" представить кандидатів на позачергових виборах до Верховної Ради.

      Також буде публічно визначено їхні місця в списку на форумі "Відкриті списки – фінал". Як повідомляє прес-служба партії, форум розпочнеться о 15:00 і відбудеться на "Арт-Причалі" в Києві.

      "Список "Самопомочі" формує не лідер партії Андрій Садовий, а кожен партієць шляхом таємного голосування. Впродовж травня члени партії рейтингували діючих народних депутатів – результат оголосять під час форуму", – йдеться в повідомленні.

      Окрім цього, партійці складуть рейтинг регіональних лідерів, які боротимуться за місце в парламенті. Попередньо кожна область висунула своїх представників до цього списку. Під час форуму "виборники" від кожної області шляхом таємного голосування складуть їхній рейтинг. Таким чином буде сформовано дві третини списку. Останню частину незалежних експертів надалі подасть політрада партії.

      Близько 80% списку – нові обличчя для українського парламенту. Це лідери з областей, керівники спілок і професійних організацій, люди, гідні працювати для держави в цей непростий час. Список "Самопомочі" об'єднає дуже багато класних людей,
      – пояснив лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      Нагадаємо, позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.

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      Теги: Новини політики Самопоміч Парламентські вибори 2019 Андрій Садовий
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