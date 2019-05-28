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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      В среду "Самопомич" представит кандидатов в ВР и места в списке

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      "Самопомич" представит кандидатов в ВР и места в списке
      "Самопомич" представит кандидатов в ВР и места в списке / samopomich.ua

      В среду, 29 мая, Объединение "Самопомич" представит кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

      Также будут публично определены их места в списке на форуме "Открытые списки – финал". Как сообщает пресс-служба партии, форум начнется в 15:00 и пройдет на "Арт-Причале" в Киеве.

      "Список "Самопомичи" формирует не лидер партии Андрей Садовый, а каждый партиец путем тайного голосования. В течение мая члены партии рейтинговали действующих народных депутатов – результат объявят во время форума", – говорится в сообщении.

      Кроме этого, партийцы составят рейтинг региональных лидеров, которые будут бороться за место в парламенте. Предварительно каждая область выдвинула своих представителей в этот список. Во время форума "выборщики" от каждой области путем тайного голосования составят их рейтинг. Таким образом будет сформировано две трети списка. Последнюю часть независимых экспертов в дальнейшем подаст политсовет партии.

      Около 80% списка – новые лица для украинского парламента. Это лидеры из областей, руководители союзов и профессиональных организаций, люди, достойные работать для государства в это непростое время. Список "Самопомичи" объединит очень много классных людей,
      – пояснил лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.

      Напомним, внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Андрей Садовой Парламентские выборы 2019 Самопомич
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