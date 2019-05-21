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      Руслан Стефанчук – представник Зеленського у Верховній Раді: що про нього відомо

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      Руслан Стефанчук – біографія представника Зеленського у Верховній Раді
      Стефанчук представлятиме Зеленського у Верховній Раді / liga.net

      Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм радником та представником у Верховній Раді.

      Відповідний указ Зеленського був оприлюднений сьогодні, 21 травня.

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      Указ Зеленського про призначення Стефанчука представником президента у ВР

      Хто такий Руслан Стефанчук? 

      Був ідеологом передвиборчої програми Зеленського, відповідав за реформування державних і правових інституцій та за законопроектну роботу. У коментарі ЗМІ він розповідав, що познайомився з лідером "95 Кварталу" ще в студентські роки, коли обоє грали в КВН.

      Стефанчук – доктор юридичних наук, адвокат, член-кореспондент Національної академії правових наук України, працював заступником головного редактора юридичного журналу "Право України".

      До приходу у команду Зеленсього, Стефанчук займався виключно науковою діяльністю, працював у Хмельницькому університеті управління та в Національній академії прокуратури України.

      Юрист також розповів про основні напрями в законотворчості, яким команда Зеленського приділятиме найбільшу увагу. Зокрема, вони вивчають досвід країн із розвинутими демократіями, розробляють документи, що допоможуть запровадити в Україні народовладдя та працюють над законами про референдум, народне вето, податкову систему тощо.

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      Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада Президент України Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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