Спікером Верховної Ради став Дмитро Разумков

Депутати під час засідання 29 серпня обрали головою Верховної Ради лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

За відповідне рішення проголосували 382 депутатів, проти – 26, ще 11 – не проголосували. Дмитро Разумков подякував за підтримку новообраним депутатам та усім колегам.

Коротко: Хто такий Дмитро Разумков: біографія спікера Ради

Під час виступу Дмитро Разумков зазначив, що упродовж багатьох років довіра неселення до влади зменшилася.

Сьогодні ми маємо кардинально оновлену владу – це 80% нових облич у Верховній Раді,

– сказав Разумков.

Разумков зазначив, що нова Верховна Рада має історичну місію – повернути довіру українців до влади, запустити законодавчі ініціативи стрімкого економічного зростання, очистити владу від корупції.

Разумков виділив 3 напрямки роботи Ради 9 скликання:

Реформи інститутів влади і Верховної Ради України (Разумков відзначив на необхідності прийняти законопроекти про зняття недоторканості, про кнопкодавство, прогули депутатів, процедуру імпічменту та багато інших) Очищення влади від корупційних практик (зокрема, закон про незаконне збагачення) Запуск механізмів стрімкого економічного зростання (мета – зростання економіки на 5-7% уже наступного року, ліквідація монополії)

Дмитро Разумков – 35-річний політтехнолог, лідер партії "Слуга народу", був спікером штабу та одним з головних політичних консультантів Володимира Зеленського у президентській компанії 2019 року. Керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу "Ukrainian Politconsulting Group".

Основні обов'язки спікера Верховної Ради

Проводити засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту.

Організовувати роботу Верховної Ради та координувати діяльність її органів.

Підписувати акти, прийняті Верховною Радою, засвідчуючи відповідність їхнього змісту прийнятим рішенням.

Забезпечувати дотримання календарного плану роботи сесії та порядку денного пленарних засідань.

Представляти Верховну Раду у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав і міжнародними організаціями.

Звертатися до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата.

Перше засідання Верховної Ради 9 скликання має бути продуктивним. На ньому 224 новообрані народні депутати уже склали присягу. Відкрив засідання та зачитав присягу найстарший за віком парламентарій – 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи – За життя".

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Партія "Слуга народу" підготувала 465 законодавчих актів і змін до законів. Серед яких є в тому числі і зміни до Конституції. Нардепи мають також сформувати Кабмін. У порядку денному зазначено 27 пунктів – ознайомитися з ними можна тут.



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