Спікером Верховної Ради став Дмитро Разумков
Депутати під час засідання 29 серпня обрали головою Верховної Ради лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.
За відповідне рішення проголосували 382 депутатів, проти – 26, ще 11 – не проголосували. Дмитро Разумков подякував за підтримку новообраним депутатам та усім колегам.
Коротко: Хто такий Дмитро Разумков: біографія спікера Ради
Під час виступу Дмитро Разумков зазначив, що упродовж багатьох років довіра неселення до влади зменшилася.
Сьогодні ми маємо кардинально оновлену владу – це 80% нових облич у Верховній Раді,
– сказав Разумков.
Разумков зазначив, що нова Верховна Рада має історичну місію – повернути довіру українців до влади, запустити законодавчі ініціативи стрімкого економічного зростання, очистити владу від корупції.
Разумков виділив 3 напрямки роботи Ради 9 скликання:
- Реформи інститутів влади і Верховної Ради України (Разумков відзначив на необхідності прийняти законопроекти про зняття недоторканості, про кнопкодавство, прогули депутатів, процедуру імпічменту та багато інших)
- Очищення влади від корупційних практик (зокрема, закон про незаконне збагачення)
- Запуск механізмів стрімкого економічного зростання (мета – зростання економіки на 5-7% уже наступного року, ліквідація монополії)
Дмитро Разумков – 35-річний політтехнолог, лідер партії "Слуга народу", був спікером штабу та одним з головних політичних консультантів Володимира Зеленського у президентській компанії 2019 року. Керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу "Ukrainian Politconsulting Group".
Основні обов'язки спікера Верховної Ради
- Проводити засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту.
- Організовувати роботу Верховної Ради та координувати діяльність її органів.
- Підписувати акти, прийняті Верховною Радою, засвідчуючи відповідність їхнього змісту прийнятим рішенням.
- Забезпечувати дотримання календарного плану роботи сесії та порядку денного пленарних засідань.
- Представляти Верховну Раду у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав і міжнародними організаціями.
- Звертатися до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата.
Перше засідання Верховної Ради 9 скликання має бути продуктивним. На ньому 224 новообрані народні депутати уже склали присягу. Відкрив засідання та зачитав присягу найстарший за віком парламентарій – 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи – За життя".
Важливо: Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція
Партія "Слуга народу" підготувала 465 законодавчих актів і змін до законів. Серед яких є в тому числі і зміни до Конституції. Нардепи мають також сформувати Кабмін. У порядку денному зазначено 27 пунктів – ознайомитися з ними можна тут.
Як розсадять депутатів за фракціями у новій Раді: інфографіка 24 каналу
Дивіться відео голосування за голову Верховної Ради України: