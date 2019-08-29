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      Нова Верховна Рада: як обрані депутати склали присягу – фото, відео

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      Верховна Рада 29 серпня 2019: присяга депутатів – фото, відео
      Депутати Верховної Ради IX скликання склали присягу : фото, відео / 24 канал (Ростислав Лабенський)

      29 серпня відбулося урочисте перше засідання Верховної Ради IX скликання. Обрані парламентарі склали присягу. Як усе це відбувавлося – у матеріалі 24 каналу.

      Відкрив урочисте засідання спікер Верховної Ради попереднього скликання Андрій Парубій. Після цього у залі засідань пролунав гімн і усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих українських військових на Донбасі.

      Зверніть увагу! Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція

      Опісля Парубій запросив до складання присяги найстаршого нардепа, представника "Опозиційної платформи – За життя" Юлія Іоффе.

      Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни та добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників,
      – сказав новоспечений парламентар.

      Опоплатформа – За життя, Юлій Іоффе, присяга, Рада
      Юлій Іоффе / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенський)

      Дивіться відео складання присяги народних депутатів України: 

      Важливо! Перший день Ради: що розглядатимуть

      Зауважимо, що одночасно з ним текст присяги зачитали всі обрані депутати та скріпили документ своїми підписами. Підписання тексту відбувалося не у залі, а в кулуарах Ради. Далі депутати здали підписаний текст присяги працівникам апарату Верховної Ради, а також отримали посвідчення, нагрудні знаки народних депутатів, картку для голосування, довідкові та реєстраційні матеріали. Після цього відбулася реєстрація парламентарів для участі у першому засіданні Верховної Ради IX скликання. 

      Як нардепи підписували текст присяги: дивіться відео

      Також в урочистій сесії Ради взяли участь чинний уряд, колишні спікери парламенту, представники Конституційного Суду, генеральної прокуратури, представники дипломатичного корпусу, релігійні діячі, представники іноземних країн. Крім того, до парламенту завітали президент України Володимир Зеленський та президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

      Радимо ознайомитися! Нова Верховна Рада України: хто буде спікером та що буде з комітетами

      Хто був присутнім на першому урочистому засіданні Верховної Ради / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенський)

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Іоффе Юлій Якович Опозиційна платформа – За життя Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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