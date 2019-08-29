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      Новая Верховная Рада: как избранные депутаты приняли присягу – фото, видео

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      Верховная Рада 29 августа 2019: присяга депутатов – фото, видео
      Депутаты Верховной Рады IX созыва приняли присягу: фото, видео / 24 канал (Ростислав Лабенский)

      29 августа состоялось торжественное первое заседание Верховной Рады IX созыва. Избранные парламентарии принесли присягу. Как все это происходило – в материале 24 канала.

      Открыл торжественное заседание спикер Верховной Рады предыдущего созыва Андрей Парубий. После этого в зале заседаний прозвучал гимн и все присутствующие почтили минутой молчания погибших украинских военных на Донбассе. К слову, перед заседанием разложили экземпляры нового выпуска газеты “Зеркало недели”, в котором напечатали фотографии 321 матери, которые потеряли детей в войне на Донбассе.

      Обратите внимание! Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва: онлайн-трансляция

      Затем Парубий пригласил к принятию присяги старейшего нардепа, представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлия Иоффе.

      Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников,
      – сказал новоиспеченный парламентарий.

      Опоплатформа – За життя, Юлій Іоффе, присяга, Рада
      Юлий Иоффе / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенский)

      Смотрите видео принятия присяги народных депутатов Украины:

      Важно! Первый день Рады: что будут рассматривать

      Заметим, что одновременно с ним текст присяги зачитали все избранные депутаты и скрепили документ своими подписями. Подписание текста происходило не в зале, а в кулуарах Рады. Далее депутаты сдали подписанный текст присяги работникам аппарата Верховной Рады, а также получили удостоверение, нагрудные знаки народных депутатов, карточку для голосования, справочные и регистрационные материалы. После этого состоялась регистрация парламентариев для участия в первом заседании Верховной Рады IX созыва.

      Как нардепы подписывали текст присяги: смотрите видео

      Также в мероприятии приняли участие бывшие спикеры парламента, представители Конституционного Суда, генеральной прокуратуры, представители дипломатического корпуса, религиозные деятели, представители иностранных стран. Кроме того, на торжественное заседание пришли президент Украины Владимир Зеленский и экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

      Советуем ознакомиться! Новая Верховная Рада: кто будет спикером и что будет с комитетами

      blog_ava
      Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва: онлайн-трансляция
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Иоффе Юлий Яковлевич Оппозиционная платформа – За жизнь Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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