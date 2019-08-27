Первый день Рады: что будут рассматривать

Первое заседание Верховной Рады будет 29 августа. Избранные депутаты уже получили проект повестки дня. Во время первого заседания депутаты будут избирать главу Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и формировать Кабмин.

Журналист 24 канала Антон Голобородько сообщает, что в повестке дня 21 пункт.

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Среди них много процедурных моментов: формирование временного президиума, сложение полномочий действующим премьером, доклад главы Рады 8 созыва, регистрация фракций и другие.

Во время первого заседания также будут рассмотрены несколько законопроектов, касающихся комитетов, распределения должностей в комитетах по принципу д'Ондта (принцип пропорционального представительства), оптимизации деятельности комитетов и соотношение предметов их деятельности со сферами деятельности министерств, а также перечень и количественный состав комитетов.

На повестке дня также пункты, которые звучат так: "о коалиции депутатских фракций в ВРУ 9-го созыва" и "о внеочередном послание Президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины".

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Кроме того, депутаты будут избирать главу, заместителя, секретарей и членов комитетов. Будет также утвержден календарный план работы первой сессии ВРУ 9 созыва.

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