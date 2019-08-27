19:14
27 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Первый день Рады: что будут рассматривать

      111 Читати новину українською
      Первое заседание Верховной Рады 9 созыва будет 29 августа
      Первое заседание Верховной Рады 9 созыва будет 29 августа / 5.ua

      Первое заседание Верховной Рады будет 29 августа. Избранные депутаты уже получили проект повестки дня. Во время первого заседания депутаты будут избирать главу Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и формировать Кабмин.

      Журналист 24 канала Антон Голобородько сообщает, что в повестке дня 21 пункт.

      Важно: Кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру: вероятный список

      Среди них много процедурных моментов: формирование временного президиума, сложение полномочий действующим премьером, доклад главы Рады 8 созыва, регистрация фракций и другие.

      Во время первого заседания также будут рассмотрены несколько законопроектов, касающихся комитетов, распределения должностей в комитетах по принципу д'Ондта (принцип пропорционального представительства), оптимизации деятельности комитетов и соотношение предметов их деятельности со сферами деятельности министерств, а также перечень и количественный состав комитетов.

      На повестке дня также пункты, которые звучат так: "о коалиции депутатских фракций в ВРУ 9-го созыва" и "о внеочередном послание Президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины".

      Кстати: Назвали наиболее вероятный состав коалиции в новой Верховной Раде

      Кроме того, депутаты будут избирать главу, заместителя, секретарей и членов комитетов. Будет также утвержден календарный план работы первой сессии ВРУ 9 созыва.

      Важно! Кто будет спикером новой Рады и что будет с комитетами – читайте здесь.

      скільки місць у раді отримають партій переможці виборів до ради
      Какие партии прошли в Верховную Раду IХ созыва и сколько мест они там займут / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
      сегодня
      57332
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Президент Украины Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сто дней президента Зеленского: о внешней политике и завершении войны
      сегодня , 19:01 Сто дней президента Зеленского: о внешней политике и завершении войны
      Інна Жолобович 35
      Для работы сенсорной кнопки Рада примет соответствующий закон, – эксперт
      сегодня , 17:29 Для работы сенсорной кнопки Рада примет соответствующий закон, – эксперт
      68
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      сегодня , 16:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      286
      Китаю придется пойти на встречу США в неравной торговой войне
      сегодня , 17:00 Китаю придется пойти на встречу США в неравной торговой войне
      Злой Одессит 1039
      Расстрел Небесной сотни открыл глаза миллионам: лидер "Без Обмежень" о Революции и войне
      сегодня , 16:35 Расстрел Небесной сотни открыл глаза миллионам: лидер "Без Обмежень" о Революции и войне
      Олена Кандяк 282
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук