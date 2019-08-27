Перший день Ради: що розглядатимуть

Перше засідання Верховної Ради буде 29 серпня. Обрані депутати уже отримали проект порядку денного. Під час першого засідання депутати обиратимуть голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та формуватимуть Кабмін.

Журналіст 24 каналу Антон Голобородько повідомляє, що у порядку денному є 21 пункт.

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Серед них багато процедурних моментів: формування тимчасової президії, складання повноважень діючим прем'єром, доповідь голови Ради 8 скликання, реєстрація фракцій та інші.

Під час першого засідання також будуть розглянуті декілька законопроектів, що стосуються комітетів, розподілу посад у комітетах за принципом д'Ондта (принцип пропорційного представництва), оптимізації діяльності комітетів і співвідношення предметів їх діяльності зі сферами діяльності міністерств, а також перелік і кількісний склад комітетів.

У порядкому денному є також пункти, які звучать так: "про коаліції депутатських фракцій у ВРУ 9-го скликання" та "про позачергове послання Президента України про внутрішні і зовнішні становище України".

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Окрім того, депутати обиратимуть голів, заступників, секретарів і членів комітетів. Буде також затверджений календарний план роботи першої сесії ВРУ 9 скликання.

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