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      Перший день Ради: що розглядатимуть

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      Перше засідання Верховної Ради 9 скликання буде 29 серпня
      Перше засідання Верховної Ради 9 скликання буде 29 серпня / 5.ua

      Перше засідання Верховної Ради буде 29 серпня. Обрані депутати уже отримали проект порядку денного. Під час першого засідання депутати обиратимуть голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та формуватимуть Кабмін.

      Журналіст 24 каналу Антон Голобородько повідомляє, що у порядку денному є 21 пункт.

      Важливо: Хто очолить ключові міністерства і Генпрокуратуру: ймовірний список

      Серед них багато процедурних моментів: формування тимчасової президії, складання повноважень діючим прем'єром, доповідь голови Ради 8 скликання, реєстрація фракцій та інші.

      Під час першого засідання також будуть розглянуті декілька законопроектів, що стосуються комітетів, розподілу посад у комітетах за принципом д'Ондта (принцип пропорційного представництва), оптимізації діяльності комітетів і співвідношення предметів їх діяльності зі сферами діяльності міністерств, а також перелік і кількісний склад комітетів.

      У порядкому денному є також пункти, які звучать так: "про коаліції депутатських фракцій у ВРУ 9-го скликання" та "про позачергове послання Президента України про внутрішні і зовнішні становище України".

      До речі: Назвали найімовірніший склад коаліції у новій Верховній Раді

      Окрім того, депутати обиратимуть голів, заступників, секретарів і членів комітетів. Буде також затверджений календарний план роботи першої сесії ВРУ 9 скликання.

      Важливо! Хто буде спікером нової Ради та що буде з комітетами – читайте тут.

      скільки місць у раді отримають партій переможці виборів до ради
      Які партії пройшли до Верховної Ради IХ скликання та скільки місць вони там займуть / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Президент України Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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