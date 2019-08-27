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      Хто очолить ключові міністерства і Генпрокуратуру: ймовірний список

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      Хто може очолити Кабмін та Генпрокуратуру
      Хто може очолити Кабмін та Генпрокуратуру / nn.od.ua

      Народний депутат Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко опублікував свою версію, хто очолить ключові міністерства та Генпрокуратуру. Прем'єр-міністром стане Олексій Гончарук, а Генеральну прокуратуру очолить Руслан Рябошапка.

      Новий склад Кабінету Міністрів ймовірно буде сформований вже у перші дні роботи Верховної Ради ІХ скликання. Сергій Лещенко у Telegram зазначив, що деякі прізвища з списку можуть змінитися.

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      Кадрові призначення у новому уряді виглядають так:

      • Прем'єр-міністр – Олексій Гончарук;
      • Міністр фінансів – Оксана Маркарова;
      • Міністр економіки – Тимофій Милованов;
      • Міністр інфраструктури – Владислав Криклій (за іншою версією, Криклій очолить комітет Верховної Ради);
      • Міністр енергетики – Всеволод Ковальчук (Андрій Герус поки вибрав керівництво комітетом ВР);
      • Міністр ЖКГ – Альона Бабак (також на посаду проходив співбесіду Вадим Ніздря);
      • Міністр охорони здоров'я – Олег Петренко;
      • Міністр оборони – Андрій Загороднюк.

      Лещенко вважає, що на посаду генпрокурора розглядають кандидатуру Руслана Рябошапки. Крім того, за інформацією "Української правди", міністром юстиції може стати Ірина Венедиктова.

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      Зауважимо, що прізвища ймовірних очільників міністерств звучали уже раніше. Офіційну інформацію щодо призначень у владі обіцяють після першого засідання Ради, яке відбудеться 29 серпня.

      Що відомо про ймовірних очільників міністерств?

      Олексій Гончарук – заступник голови Офісу Президента, відповідає за економіку. З 21 червня його призначили членом Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики. Це дорадчі органи при Президентові України, що займаються профільними питаннями.

      Оксана Маркарова – чинна міністерка фінансів України. Працює у Мінфіні з 2015 року. Є членом спостережних рад "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Укргазбанку" та "Приватбанку".

      Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки, яка проводила навчання представників Слуги народу в Трускавці.

      Владислав Криклій – начальник Головного сервісного центру МВС України з листопада 2015 року. Головний реформатор сервісних центрів МВС.

      Всеволод Ковальчук – виконуючий обов'язки директора НЕК "Укренерго".

      Альона Бабак – народний депутат України 8-го скликання. Член парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч". Директор ТОВ "Інститут місцевого розвитку".

      Олег Петренко – з 2007 року він займав керівні посади у кількох приватних клініках. В якості експерта в 2017 році брав участь в засіданнях комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. У лютому 2018 року Петренко переміг в конкурсі на посаду глави НСЗУ, був призначений на посаду в березні 2018 року.

      Андрій Загороднюк – був головою проектного офісу реформ при Міністерстві оборони. Андрій Загороднюк заснував компанію Discovery Drilling Equipmentв 2005 році, продовжуючи свою кар’єру у гірничодобувній, нафтопереробній та виробничій галузях.

      Руслан Рябошапка – раніше був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи.

      Ірина Венедіктова – майбутня депутатка від "Слуги народу", радниця Володимира Зеленського з правових питань, доктор юридичних наук. У 2015 році вона подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України. Але провалила участь в конкурсі, отримавши бал "менше мінімально допустимого".

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук ГПУ Оксана Маркарова Руслан Рябошапка
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