Хто очолить ключові міністерства і Генпрокуратуру: ймовірний список

Народний депутат Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко опублікував свою версію, хто очолить ключові міністерства та Генпрокуратуру. Прем'єр-міністром стане Олексій Гончарук, а Генеральну прокуратуру очолить Руслан Рябошапка.

Новий склад Кабінету Міністрів ймовірно буде сформований вже у перші дні роботи Верховної Ради ІХ скликання. Сергій Лещенко у Telegram зазначив, що деякі прізвища з списку можуть змінитися.

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Кадрові призначення у новому уряді виглядають так:

Прем'єр-міністр – Олексій Гончарук;

Міністр фінансів – Оксана Маркарова;

Міністр економіки – Тимофій Милованов;

Міністр інфраструктури – Владислав Криклій (за іншою версією, Криклій очолить комітет Верховної Ради);

Міністр енергетики – Всеволод Ковальчук (Андрій Герус поки вибрав керівництво комітетом ВР);

Міністр ЖКГ – Альона Бабак (також на посаду проходив співбесіду Вадим Ніздря);

Міністр охорони здоров'я – Олег Петренко;

Міністр оборони – Андрій Загороднюк.

Лещенко вважає, що на посаду генпрокурора розглядають кандидатуру Руслана Рябошапки. Крім того, за інформацією "Української правди", міністром юстиції може стати Ірина Венедиктова.

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Зауважимо, що прізвища ймовірних очільників міністерств звучали уже раніше. Офіційну інформацію щодо призначень у владі обіцяють після першого засідання Ради, яке відбудеться 29 серпня.

Що відомо про ймовірних очільників міністерств?

Олексій Гончарук – заступник голови Офісу Президента, відповідає за економіку. З 21 червня його призначили членом Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики. Це дорадчі органи при Президентові України, що займаються профільними питаннями.



Оксана Маркарова – чинна міністерка фінансів України. Працює у Мінфіні з 2015 року. Є членом спостережних рад "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Укргазбанку" та "Приватбанку".

Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки, яка проводила навчання представників Слуги народу в Трускавці.

Владислав Криклій – начальник Головного сервісного центру МВС України з листопада 2015 року. Головний реформатор сервісних центрів МВС.

Всеволод Ковальчук – виконуючий обов'язки директора НЕК "Укренерго".

Альона Бабак – народний депутат України 8-го скликання. Член парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч". Директор ТОВ "Інститут місцевого розвитку".

Олег Петренко – з 2007 року він займав керівні посади у кількох приватних клініках. В якості експерта в 2017 році брав участь в засіданнях комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. У лютому 2018 року Петренко переміг в конкурсі на посаду глави НСЗУ, був призначений на посаду в березні 2018 року.

Андрій Загороднюк – був головою проектного офісу реформ при Міністерстві оборони. Андрій Загороднюк заснував компанію Discovery Drilling Equipmentв 2005 році, продовжуючи свою кар’єру у гірничодобувній, нафтопереробній та виробничій галузях.

Руслан Рябошапка – раніше був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи.



Ірина Венедіктова – майбутня депутатка від "Слуги народу", радниця Володимира Зеленського з правових питань, доктор юридичних наук. У 2015 році вона подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України. Але провалила участь в конкурсі, отримавши бал "менше мінімально допустимого".

Які функції виконує Кабінет міністрів України / інфографіка 24 каналу