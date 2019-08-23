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      Новий уряд: Хто може стати прем'єром, міністром фінансів та яку посаду отримає Аваков

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      Олексій Гончарук може стати прем'єр-міністром України
      Олексій Гончарук може стати прем'єр-міністром України / Фото з Facebook

      Новий склад Кабінету Міністрів найімовірніше буде сформований вже у перші дні роботи Верховної Ради ІХ скликання. Очолити його і обійняти крісло прем'єр-міністра України може Олексій Гончарук.

      Останні кілька днів активно обговорюються кандидати, які можуть очолити основні міністерства, пише Telegram-канал "УП. Off the record".

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      Хто і яку посаду може обійняти у новому Кабінеті міністрів:

      • Олексій Гончарук – прем'єр міністр України;
      • Оксана Маркарова – міністр фінансів;
      • Ірина Венедіктова – міністр юстиції;
      • Арсен Аваков – віце-прем'єр із силових питань.

      Щодо Авакова, то розмови про те, що він залишиться в новому уряді, велися давно. Проте, раніше прогнозували, що він залишиться на посаді очільника Міністерства внутрішніх справ.

       

      Ім'я нового прем'єр-міністра України оголосять на першому засіданні нового парламенту 29 серпня. За словами майбутнього нардепа від "Слуги народу" Давида Арахамії, в новому уряді не буде квот, а міністром має бути людина- професіонал. Уряд не буде політичним, а технократичним. 

       

      Кабінет міністрів повноваження

      Які функції виконує Кабінет міністрів України / інфографіка 24 каналу

      Що про них відомо?Олексій Гончарук – заступник голови Офісу Президента, відповідає за економіку. З 21 червня його призначили членом Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики. Це дорадчі органи при Президентові України, що займаються профільними питаннями.

      Оксана Маркарова – чинна міністерка фінансів України. Працює у Мінфіні з 2015 року. Є членом спостережних рад "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Укргазбанку" та "Приватбанку".

      Ірина Венедіктова – майбутня депутатка від "Слуги народу", радниця Володимира Зеленського з правових питань, доктор юридичних наук. У 2015 році вона подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України. Але провалила участь в конкурсі, отримавши бал "менше мінімально допустимого".

      Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України. 

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції Міністерство фінансів України Оксана Маркарова Арсен Аваков
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