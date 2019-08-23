Новий уряд: Хто може стати прем'єром, міністром фінансів та яку посаду отримає Аваков

Новий склад Кабінету Міністрів найімовірніше буде сформований вже у перші дні роботи Верховної Ради ІХ скликання. Очолити його і обійняти крісло прем'єр-міністра України може Олексій Гончарук.

Останні кілька днів активно обговорюються кандидати, які можуть очолити основні міністерства, пише Telegram-канал "УП. Off the record".

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Хто і яку посаду може обійняти у новому Кабінеті міністрів:

Олексій Гончарук – прем'єр міністр України;

Оксана Маркарова – міністр фінансів;

Ірина Венедіктова – міністр юстиції;

Арсен Аваков – віце-прем'єр із силових питань.

Щодо Авакова, то розмови про те, що він залишиться в новому уряді, велися давно. Проте, раніше прогнозували, що він залишиться на посаді очільника Міністерства внутрішніх справ.

Ім'я нового прем'єр-міністра України оголосять на першому засіданні нового парламенту 29 серпня. За словами майбутнього нардепа від "Слуги народу" Давида Арахамії, в новому уряді не буде квот, а міністром має бути людина- професіонал. Уряд не буде політичним, а технократичним.

Які функції виконує Кабінет міністрів України / інфографіка 24 каналу

Що про них відомо?Олексій Гончарук – заступник голови Офісу Президента, відповідає за економіку. З 21 червня його призначили членом Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики. Це дорадчі органи при Президентові України, що займаються профільними питаннями.



Оксана Маркарова – чинна міністерка фінансів України. Працює у Мінфіні з 2015 року. Є членом спостережних рад "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Укргазбанку" та "Приватбанку".



Ірина Венедіктова – майбутня депутатка від "Слуги народу", радниця Володимира Зеленського з правових питань, доктор юридичних наук. У 2015 році вона подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України. Але провалила участь в конкурсі, отримавши бал "менше мінімально допустимого".



Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України.