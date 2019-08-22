Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення

Перші сто дні роботи глави держави визначальні і вони добігають кінця. Ми вирішили проаналізувати, що встиг зробити президент Зеленський. Про перші звільнення, кадрові призначення Зеленського і наскільки успішно він це робить – далі в матеріалі 24 каналу.

Офіс Президента

Кадрові перестановки Володимир Зеленський розпочав з Адміністрації глави держави, яку було перейменовано на Офіс Президента. Як підкреслює політолог Андрій Багінський, коли Зеленський ішов на вибори, то в нього була досить коротка лава запасних. Відчувався кадровий голод. У результаті були залучені люди з його особистого оточення.

Читайте також: Сто днів президента Зеленського: Які обіцянки президент встиг виконати?

Главою ОПУ став Андрій Богдан – адвокат і радник відомого олігарха Ігоря Коломойського. Андрій Богдан працював у штабі Зеленського, був куратором із юридичних питань. Андрій Багінський зауважує: фігура Андрія Богдана – ключова, до якої звернута увага громадськості, ЗМІ.

1 серпня ЗМІ оприлюднили інформацію про відставку Андрія Богдана. Втім це було спростовано. Хоча, як зауважує директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, важко сказати, чи залишиться Богдан на своїй посаді. Конкретики немає. Можливо, перейде працювати в судову систему.



Керівник офісу президента Андрій Богдан постійно потрапляє в скандали / Фото Getty

Крім того, було призначено шістьох заступників глави Офісу Президента:

Сергій Трофімов – перший заступник, співпрацював зі студією "Квартал-95" з 2005 року, був продюсером.

Юрій Костюк – сценарист серіалів та кінофільмів студії "Квартал 95".

Руслан Рябошапка – колишній член Національного агентства з протидії корупції. Був головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики в штабі Зеленського.

Кирило Тимошенко – власник компанії GoodMedia, який відповідав за відеопромо виборчої кампанії Зеленського. GoodMedia знімала ролики кандидата. Зокрема, з викликом Порошенка на дебати на стадіон.

Вадим Пристайко – дипломат, з 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ. З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО.

Олексій Гончарук – юрист, член Національної ради реформ.

Читайте також: Нові керівники ОДА: що про них відомо

Радником Зеленського та його представником у Верховній Раді став Руслан Стефанчук, ідеолог передвиборчої програми Зеленського. Ще одним радником став Михайло Федоров – творець усієї мережі "власних медіа" Зеленського. Помічниками глави держави стали Сергій Шефір та Андрій Єрмак. Шефір – давній бізнес-партнер і товариш Володимира Зеленського, сценарист і продюсер багатьох фільмів. Єрмак – юрист, засновник "Міжнародної юридичної компанії", що здійснює юридичний супровід кінокомпаній та ЗМІ.

Андрія Геруса – колишнього члена Національної комісії з питань регулювання енергетики призначено представником Зеленського в уряді.



Призначення Володимира Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Експерти наголошують: Офіс Президента не є держструктурою. Це помічники президента.

Немає прикладів, коли Зеленський показав, що він не самостійний політик. Він за жорстку дисципліну. Хоча є враження, що оточення президента оберігає його від незрозумілих ситуацій,

– вважає Багінський.

Силовий блок

Зеленський ще під час інавгурації запропонував силовим міністрам подати у відставку. Деякі – міністр закордонних справ Павло Клімкін, оборони Степан Полторак, глава СБУ Василь Грицак написали заяви на звільнення. Генпрокурор Юрій Луценко категорично відмовився звільнятися.

Читайте також: Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником

За словами першого заступника голови Українського інституту аналізу менеджменту і політики Владислава Дзівідзінського, залишки попередньої влади всіляко намагаються перешкоджати швидкій і якісній роботі Зеленського. Найбільш показовий момент – у призначенні керівників силових відомств. Президент не зміг змінити очільників ГПУ, СБУ, МЗС, Міноборони – Верховна Рада восьмого скликання не підтримала подання Зеленського. Таким чином, говорить Дзівідзінський, нардепи позбавили Зеленського інструмента для якісних дій.



Юрій Луценко категорично не хоче йти у відставку / Фото Getty

Подання на призначення нових силовиків Зеленський зможе внести восени. Коли запрацює парламент і почнеться формування уряду. За даними ЗМІ, новим генпрокурором може стати Руслан Рябошапка, а главою МЗС – Вадим Пристайко.

Втім, низку кадрових призначень Зеленський зробив. Зокрема, секретарем РНБО призначено екс-міністра фінансів Олександра Данилюка. Першим заступником голови СБУ – Івана Баканова, який керував "Кварталом 95" з 2013 року.



Руслан Рябошапка може стати новим генпрокурором / Фото соцмереж

Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду генерал-лейтенанта Збройних сил України Руслана Хомчака, який у 2014-му керував операцією військових в Іловайську. Замість Олександра Сирського командувачем Об'єднаних сил став генерал-лейтенант Володимир Кравченко, який з 2017 року був командувачем військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ. На думку Андрія Багінського, це люди фахові, мають досвід керівництва, воювали в АТО з самого початку війни з Росією.

Володимир Зеленський також здійснив низку призначень у прикордонній службі, Службі зовнішньої розвідки.

Управлінська вертикаль

Найбільше призначень Володимир Зеленський зробив у владній вертикалі. Зокрема, президент змінив у багатьох областях і районах голів місцевих держадміністрацій. Нових очільників тепер мають у Луганській, Донецькій, Київській, Закарпатській, Львівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Житомирській і Черкаській областях. Найближчим часом будуть представлені голови Вінницької, Запорізької і Рівненської адміністрацій.

Читайте також: Зеленський масово звільняє керівників райадміністрацій: список

Неоднозначна ситуація виникла навколо мера Києва і глави Київської міськадміністрації Віталія Кличка. Андрій Богдан запропонував уряду звільнити Кличка з посади голови адміністрації. Але Кабмін не став розглядати це питання.

Зеленський їздив по регіонах і особисто представляв нове керівництво. І на ці посади він призначив місцевих представників. Перевага надається тим людям, що мають авторитет на місцях, не заплямовану репутацію, попередню політичну чи бізнес-історію,

– зазначає Андрій Багінський.



Володимир Зеленський особисто їздить представляти нових керівників / Фото офісу президента

На думку політолога Дмитра Купири, Зеленський намагається підібрати людей, які б хотіли ефективних змін. За його словами, немає приводів говорити, що нові чиновники діятимуть на шкоду суспільству і винятково в особистих інтересах. Втім, говорить експерт, це не означає, що на місцях зникла корупція. Нижчі чиновники продовжують брати хабарі. І це робота для нових призначенців.

Водночас, зазначає Купира, наразі не вистачає позиції Зеленського щодо держадміністрацій.

Хочеться почути від президента Зеленського, що таких структур, як держадміністрації, більше не буде. Наступний крок децентралізації – райдержадміністрації мають припинити своє існування. Їх немає в Конституції. І рухатися до того, що й обладміністрації замінять на виконкоми. Будуть префекти, які призначатимуться президентом, аби відслідковувати, що закони України дотримуються,

– підкреслює Дмитро Купира.

Загалом, вважає він, для такої консервативної, зав’язаної на бюрократії держструктури, сто днів недостатньо, щоб отримати конкретні результати.

Андрій Багінський зазначає: за сто днів команда президента ефективно працює в інформаційному полі. Ми бачимо міжнародну активність Зеленського, його поїздки по Україні.

За сто днів важко оцінити соціально-економічні ефекти діяльності Зеленського. А українці обирали Зеленського, зокрема, очікуючи підвищення економічного рівня розвитку і покращення власного добробуту. Але ці результати ми побачимо десь восени,

– вважає Багінський.

Володимир Зеленський показав досить високу результативність у кадровій політиці. Від того, наскільки професійно виконуватимуть свої обов’язки нові призначенці, залежить рівень підтримки президента на місцях. І цю оцінку Зеленському і його команді ми побачимо на місцевих виборах, що повинні відбутися в 2020 році.