Сто дней президента Зеленского: об увольнениях и назначениях

Первые сто дней работы главы государства являются определяющими и они подходят к концу. Мы решили проанализировать, что успел сделать президент Зеленский. О первых увольнениях, кадровых назначениях Зеленского и насколько успешно он это делает – далее в материале 24 канала.

Офис Президента

Кадровые перестановки Владимир Зеленский начал с Администрации главы государства, которая была переименована в Офис Президента. Как подчеркивает политолог Андрей Багинский, когда Зеленский шел на выборы, то у него была довольно короткая скамейка запасных. Ощущался кадровый голод. В результате были привлечены люди из его личного окружения.

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Главой ОПГ стал Андрей Богдан – адвокат и советник известного олигарха Игоря Коломойского. Андрей Богдан работал в штабе Зеленского, был куратором по юридическим вопросам. Андрей Багинский замечает: фигура Андрея Богдана – ключевая, к которой обращено внимание общественности, СМИ.

1 августа СМИ обнародовали информацию об отставке Андрея Богдана. Впрочем, это было опровергнуто. Хотя, как отмечает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, трудно сказать, останется ли Богдан на своей должности. Конкретики нет. Возможно, перейдет работать в судебную систему.



Руководитель офиса президента Андрей Богдан постоянно попадает в скандалы / Фото Getty

Кроме того, было назначено шестерых заместителей главы Офиса Президента:

Сергей Трофимов – первый заместитель, сотрудничал со студией "Квартал-95" с 2005 года, был продюсером.

Юрий Костюк – сценарист сериалов и кинофильмов студии "Квартал 95".

Руслан Рябошапка – бывший член Национального агентства по противодействию коррупции. Был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского.

Кирилл Тимошенко – владелец компании GoodMedia, который отвечал за видеопромо избирательной кампании Зеленского. GoodMedia снимала ролики кандидата. В частности, с вызовом Порошенко на дебаты на стадион.

Вадим Пристайко – дипломат, с 2014 года был первым заместителем министра иностранных дел. С 2017 года и до сих пор он возглавлял миссию Украины при НАТО.

Алексей Гончарук – юрист, член Национального совета реформ.

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Советником Зеленского и его представителем в Верховной Раде стал Руслан Стефанчук, идеолог предвыборной программы Зеленского. Еще одним советником стал Михаил Федоров – создатель всей сети "собственных медиа" Зеленского. Помощниками главы государства стали Сергей Шефир и Андрей Ермак. Шефир – давний бизнес-партнер и товарищ Владимира Зеленского, сценарист и продюсер многих фильмов. Ермак – юрист, основатель "Международной юридической компании", осуществляющей юридическое сопровождение кинокомпаний и СМИ.

Андрея Геруса – бывшего члена Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики, назначено представителем Зеленского в правительстве.



Назначения Владимира Зеленского / Инфографика 24 канала

Эксперты отмечают: Офис Президента не является госструктурой. Это помощники президента.

Нет примеров, когда Зеленский показал, что он не самостоятельный политик. Он за жесткую дисциплину. Хотя есть впечатление, что окружение президента защищает его от непонятных ситуаций,

– считает Багинский.

Силовой блок

Зеленский еще во время инаугурации предложил силовым министрам подать в отставку. Некоторые – министр иностранных дел Павел Климкин, обороны – Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак написали заявления на увольнение. Генпрокурор Юрий Луценко категорически отказался увольняться.

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По словам первого заместителя председателя Украинского института анализа менеджмента и политики Владислава Дзивидзинского, остатки предыдущей власти всячески пытаются препятствовать быстрой и качественной работе Зеленского. Наиболее показательный момент – в назначении руководителей силовых ведомств. Президент не смог изменить руководителей ГПУ, СБУ, МИД, Минобороны – Верховная Рада восьмого созыва не поддержала представление Зеленского. Таким образом, говорит Дзивидзинский, нардепы лишили Зеленского инструмента для качественных действий.



Юрий Луценко категорически не хочет идти в отставку / Фото Getty

Представление на назначение новых силовиков Зеленский сможет сделать осенью. Когда заработает парламент и начнется формирование правительства. По данным СМИ, новым генпрокурором может стать Руслан Рябошапка, а главой МИД – Вадим Пристайко.

Впрочем, ряд кадровых назначений Зеленский сделал. В частности, секретарем СНБО назначено экс-министра финансов Александра Данилюка. Первым заместителем председателя СБУ – Ивана Баканова, который руководил "Кварталом 95" – 2013 года.



Руслан Рябошапка может стать новым генпрокурором / Фото соцсетей

Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который в 2014-м руководил операцией военных в Иловайске. Вместо Александра Сырского командующим Объединенных сил стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, который с 2017 года был командующим войсками оперативного командования "Север" Сухопутных войск. По мнению Андрея Багинского, это люди профессиональные, которые имеют опыт руководства, воевали в АТО с самого начала войны с Россией.

Владимир Зеленский также осуществил ряд назначений в пограничной службе, Службе внешней разведки.

Управленческая вертикаль

Больше всего назначений Владимир Зеленский сделал в вертикали власти. В частности, президент изменил во многих областях и районах глав местных госадминистраций. Новые руководители теперь есть в Луганской, Донецкой, Киевской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской и Черкасской областях. В ближайшее время будут представлены председатели Винницкой, Запорожской и Ровенской администраций.

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Неоднозначная ситуация возникла вокруг мэра Киева и главы Киевской горадминистрации Виталия Кличко. Андрей Богдан предложил правительству уволить Кличко с должности главы администрации. Но Кабмин не стал рассматривать этот вопрос.

Зеленский ездил по регионам и лично представлял новое руководство. И на эти должности он назначил местных представителей. Предпочтение отдается тем людям, которые имеют авторитет на местах, не запятнанную репутацию, предыдущую политическую или бизнес-историю,

– отмечает Андрей Багинский.



Владимир Зеленский лично ездит представлять новых руководителей / Фото офиса президента

По мнению политолога Дмитрия Купыры, Зеленский пытается подобрать людей, которые хотели эффективных изменений. По его словам, нет поводов говорить, что новые чиновники будут действовать в ущерб обществу и исключительно в личных интересах. Впрочем, говорит эксперт, это не означает, что на местах исчезла коррупция. Низшие чиновники продолжают брать взятки. И это работа для новых назначенцев.

В то же время, отмечает Купыра, пока не хватает позиции Зеленского относительно госадминистраций.

Хочется услышать от президента Зеленского, что таких структур, как госадминистрации, больше не будет. Следующий шаг децентрализации – райгосадминистрации должны прекратить свое существование. Их нет в Конституции. И двигаться к тому, что и обладминистрации заменят на исполкомы. Будут префекты, которые будут назначаться президентом, чтобы отслеживать, что законы Украины придерживаются,

– подчеркивает Дмитрий Купыра.

В общем, считает он, для такой консервативной, завязанной на бюрократии госструктуры, сто дней недостаточно, чтобы получить конкретные результаты.

Андрей Багинский отмечает: за сто дней команда президента эффективно работает в информационном поле. Мы видим международную активность Зеленского, его поездки по Украине.

За сто дней трудно оценить социально-экономические эффекты деятельности Зеленского. А украинцы выбирали Зеленского, в частности, ожидая повышения экономического уровня развития и улучшения собственного благосостояния. Но эти результаты мы увидим где-то осенью,

– считает Багинский.

Владимир Зеленский показал достаточно высокую результативность в кадровой политике. От того, насколько профессионально будут выполнять свои обязанности новые назначенцы, зависит уровень поддержки президента на местах. И эту оценку Зеленскому и его команде мы увидим на местных выборах, которые должны состояться в 2020 году.