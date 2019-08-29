Луценко на выход: сколько дел провалил генпрокурор и кто будет его преемником

Генеральный прокурор Украины Юрию Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке. О достижениях и провалах эпатажного главы ГПУ, а также о том, кто станет новым генпрокурором – в материале 24 канала.

Что сделал Луценко на посту генпрокурора?

Из достижений, хотя и относительно условных, можно назвать заочное осуждение на двенадцать лет заключения экс-президента-беглеца Януковича за государственную измену. Зато перечень не доведенных до конца дел, которые Луценко громко анонсировал, значительно шире.

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Бывшие регионалы

Александр Ефремов, экс-председатель фракции Партии регионов



Суд над Ефремовым продолжается, однако экс-регионал больше не за решеткой / Фото Зеркало недели

ГПУ подозревает Ефремова в завладении имуществом государственного предприятия "Луганскуголь". Его считают причастным к организации фальсификации голосования за так называемые "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Одно из главных обвинений, которое рассматривается в Старобельском суде – государственная измена, организация и поддержка так называемой "ЛНР". Ефремова взяли под стражу в 2015-м. 22 июля Апелляционный суд Киева, рассмотрев жалобу защитников Ефремова, постановил отпустить его под круглосуточный домашний арест.

Андрей Клюев, Владимир Сивкович, экс-регионалы



Дела против Клюева и Сивковича развалились? / Фото Укринформ

Экс-главу администрации Януковича Андрея Клюева и экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича подозревают в разгоне студенческого Евромайдана в ноябре 2013 года. Оба бежали после революции Достоинства. Обыски в имениях ГПУ провела еще в 2016 году. Дела в суд не дошли. В 2019 году Андрей Клюев пытался баллотироваться в парламент. Впрочем, ЦИК его не зарегистрировал.

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Геннадий Кернес, Михаил Добкин, экс-регионалы



Кернес и Добкин в 2019-м баллотировались в Верховную Раду / Фото Громадское

Действующего мэра Харькова Кернеса вместе с экс-губернатором Харьковщины Михаилом Добкиным обвиняют в организации схем по хищению земли на 4 миллиарда гривен. Добкина даже лишили депутатской неприкосновенности. Приговоров нет. Кернес выполняет и дальше обязанности мэра.

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Вадим Новинский, нардеп



Новинского лишили депутатской неприкосновенности и всё / Коллаж 24 канал

В 2016 году Генпрокуратура выдвинула против Новинского обвинения в соучастии в незаконном лишении свободы архиепископа Александра (Драбинко), секретаря и доверенного лица ныне уже покойного митрополита УПЦ МП Владимира (Сабодана). 8 декабря 2016-го Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности Вадима Новинского. Следствие продолжается, а между тем Новинский вновь избран народным депутатом.

Андрей Портнов, экс-чиновник Януковича



Портнов вернулся в Украину

Портнов был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана. В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Портнова о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью или служебным положением. Долгое время Портнов находился под санкциями ЕС, однако его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС". В мае Портнов вернулся в Украину.

Юрий Иванющенко, экс-нардеп



Дело против одиозного Иванющенко закрыли / Фото Обозреватель

В июне Одесская прокуратура закрыла уголовное дело против экс-регионала Юрия Иванющенко, известного по прозвищу "Юра Енакиевский". Иванющенко подозревали в рейдерстве рынка "7 километр" и завладении государственными средствами в особо крупных размерах. Причина – отмена Конституционным судом статьи о незаконном обогащении и обязательство судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка. МВД отменил постановление и вновь объявило Иванющенко в розыск.

Нардепы-коррупционеры

Александр Онищенко



Онищенко заявил, что возвращается и будет баллотироваться в парламент / Фото Общественное

Александра Онищенко, народного депутата восьмого созыва, летом 2016 года Генпрокуратура обвинила в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". Сумма государственных убытков – около 3 миллиардов гривен. 5 июля 2016 года парламент лишил Онищенко депутатского иммунитета. Но к тому времени он уже находился за пределами Украины. Онищенко также попытался попасть в парламент. Однако ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру – из-за нарушения сроков пребывания за пределами Украины.

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"Прекрасная шестерка"

В 2017 году Луценко направил в парламент представление на снятие неприкосновенности с шести народных депутатов: "фронтовика" Евгения Дейдея, радикала Андрея Лозового, Олеся Довгого, Максима Полякова ("НФ"), Борислава Розенблатта (БПП), Михаила Добкина ("Оппоблок"). Всех подозревают в коррупционных преступлениях.



Дела против коррупционеров-депутатов тормозятся / 24 канал

Ограничили иммунитет четырем – Розенблату, Полякову, Долгому и Добкину. Добкина задержали и выпустили под залог в 50 миллионов гривен. На Полякова и Розенблатта надели электронные браслеты. В феврале 2018 года Соломенский райсуд Киева принял решение о снятии электронных браслетов с Розенблатта и Полякова. Следствие продолжается.

Надежда Савченко, нардеп



Надежду Савченко освободили из-под ареста

Бывшую пленницу Кремля, ныне нардепа Надежду Савченко ГПУ обвинила в подготовке госпереворота. Савченко и ее пособника – бывшего руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана – задержали. 6 апреля 2019 года Броварской городской суд освободил Савченко и Рубана из-под ареста в связи с истечением срока ареста.

Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак доказывали всем, что готовился государственный переворот. Обвинить нардепа в теракте против Верховной Рады и в попытке госпереворота и не найти доказательств – поражение,

– отмечает Виктор Небоженко.

Кто станет новым генпрокурором?

Президент Зеленский заявил, что Украине нужен новый генпрокурор. Глава государства не исключил, что одним из претендентов может быть Руслан Рябошапка.

Рябошапка – бывший заместитель министра юстиции Петренко, экс-член Национального агентства по предотвращению коррупции. В 2017 году совершил демарш в НАЗК – обвинил его тогдашнюю руководительницу Наталью Корчак в промедлении с проверкой электронных деклараций премьера Владимира Гройсмана и других министров. После победы Зеленского Рябошапку назначили заместителем главы офиса президента. Он отвечает за антикоррупционный и правовой блок.



Зеленский считает Руслана Рябошапку профессионалом / Фото Судебно-юридическая газета

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По мнению Петра Олещука, Руслан Рябошапка – не худшая кандидатура. Вопрос, говорит эксперт, не в том, кто будет следующим генпрокурором. В Украине были очень разные прокуроры: и профессиональные юристы, и не профессиональные. Вроде реформы проводились в прокуратуре – но особых изменений не наблюдается.

Главное – какая задача будет поставлена перед следующим генпрокурором. Реформы или имитация, как было при Порошенко и Луценко? Реальные приговоры коррупционерами или имитация результатов, как это делал Луценко?

– отмечает Петр Олещук.

Что будет дальше с Луценко

Как отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, чем займется дальше Луценко, сложно сказать. Он хочет остаться в политике. И с Порошенко у Луценко если не сожжены мосты, то нет взаимного доверия. Кроме того, генпрокурор для всех – олицетворение старой политики. Ему нужна пауза.



У новой власти к Луценко могут быть претензии / Фото 24 канал

Политолог Петр Олещук считает, что Луценко отсидится, а потом попытается вернуться в политику. Хотя в новой власти к Луценко могут быть серьезные претензии. Но пока его фигура не в приоритете. По мнению Виктора Небоженко, после отставки Луценко ждут повестки из прокуратуры. Но второй раз его не посадят.

Луценко за время пребывания на посту генпрокурора много чего наговорил. Внутри прокуратуры есть упорные враги. Он не решил ни судебную, ни политическую проблему Майдана. За все надо отвечать,

– отмечает Небоженко.