Кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру: вероятный список
Народный депутат Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко опубликовал свою версию, кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру. Премьер-министром станет Алексей Гончарук, а Генеральную прокуратуру возглавит Руслан Рябошапка.
Новый состав Кабинета Министров вероятно будет сформирован уже в первые дни работы Верховной Рады IX созыва. Сергей Лещенко в Telegram отметил, что некоторые фамилии из списка могут измениться.
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Кадровые назначения в новом правительстве выглядят так:
- Премьер-министр – Алексей Гончарук;
- Министр финансов – Оксана Маркарова;
- Министр экономики – Тимофей Милованов;
- Министр инфраструктуры – Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады)
- Министр энергетики – Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР)
- Министр ЖКХ – Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря)
- Министр здравоохранения – Олег Петренко;
- Министр обороны – Андрей Загороднюк.
Лещенко считает, что на должность генпрокурора рассматривают кандидатуру Руслана Рябошапки. Кроме того, по информации "Украинской правды", министром юстиции может стать Ирина Венедиктова.
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Заметим, что фамилии вероятных лидеров министерств звучали уже раньше. Официальную информацию о назначениях во власть обещают после первого заседания Рады, которое состоится 29 августа.
Что известно о вероятных руководителях министерств?
Алексей Гончарук – заместитель председателя Офиса Президента, отвечает за экономику. С 21 июня был назначен членом Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Это совещательные органы при Президенте Украины, занимающиеся профильными вопросами.
Оксана Маркарова – действующий Министр финансов Украины. Работает в Минфине с 2015 года. Является членом наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Укргазбанка" и "Приватбанка".
Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики, проводившей обучение представителей "Слуги народа" в Трускавце.
Владислав Криклий – начальник Главного сервисного центра МВД Украины с ноября 2015 года. Главный реформатор сервисных центров МВД.
Всеволод Ковальчук – исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго".
Алена Бабак – народный депутат Украины 8-го созыва. Член парламентской фракции "Объединение "Самопомич". Директор ООО "Институт местного развития".
Олег Петренко – с 2007 года он занимал руководящие должности в нескольких частных клиниках. В качестве эксперта в 2017 году принимал участие в заседаниях комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. В феврале 2018 года Петренко победил в конкурсе на должность главы НСЗУ, был назначен на должность в марте 2018 года.
Андрей Загороднюк – был председателем проектного офиса реформ при Министерстве обороны. Андрей Загороднюк основал компанию Discovery Drilling Equipmentв 2005 году, продолжая свою карьеру в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и производственной отраслях.
Руслан Рябошапка – раньше был одним из членов Национального агентства по предупреждению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы.
Ирина Венедиктова – будущая депутат от "Слуги народа", советник Владимира Зеленского по правовым вопросам, доктор юридических наук. В 2015 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".
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