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      Кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру: вероятный список

      92 Читати новину українською
      Кто может возглавить Кабмин и Генпрокуратуру
      Кто может возглавить Кабмин и Генпрокуратуру / nn.od.ua

      Народный депутат Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко опубликовал свою версию, кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру. Премьер-министром станет Алексей Гончарук, а Генеральную прокуратуру возглавит Руслан Рябошапка.

      Новый состав Кабинета Министров вероятно будет сформирован уже в первые дни работы Верховной Рады IX созыва. Сергей Лещенко в Telegram отметил, что некоторые фамилии из списка могут измениться.

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      Кадровые назначения в новом правительстве выглядят так:

      • Премьер-министр – Алексей Гончарук;
      • Министр финансов – Оксана Маркарова;
      • Министр экономики – Тимофей Милованов;
      • Министр инфраструктуры – Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады)
      • Министр энергетики – Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР)
      • Министр ЖКХ – Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря)
      • Министр здравоохранения – Олег Петренко;
      • Министр обороны – Андрей Загороднюк.

      Лещенко считает, что на должность генпрокурора рассматривают кандидатуру Руслана Рябошапки. Кроме того, по информации "Украинской правды", министром юстиции может стать Ирина Венедиктова.

      Читайте еще одну версию: Кто может стать премьером, министром финансов и какую должность получит Аваков

      Заметим, что фамилии вероятных лидеров министерств звучали уже раньше. Официальную информацию о назначениях во власть обещают после первого заседания Рады, которое состоится 29 августа.

      Что известно о вероятных руководителях министерств?

      Алексей Гончарук – заместитель председателя Офиса Президента, отвечает за экономику. С 21 июня был назначен членом Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Это совещательные органы при Президенте Украины, занимающиеся профильными вопросами.

      Оксана Маркарова – действующий Министр финансов Украины. Работает в Минфине с 2015 года. Является членом наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Укргазбанка" и "Приватбанка".

      Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики, проводившей обучение представителей "Слуги народа" в Трускавце.

      Владислав Криклий – начальник Главного сервисного центра МВД Украины с ноября 2015 года. Главный реформатор сервисных центров МВД.

      Всеволод Ковальчук – исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго".

      Алена Бабак – народный депутат Украины 8-го созыва. Член парламентской фракции "Объединение "Самопомич". Директор ООО "Институт местного развития".

      Олег Петренко – с 2007 года он занимал руководящие должности в нескольких частных клиниках. В качестве эксперта в 2017 году принимал участие в заседаниях комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. В феврале 2018 года Петренко победил в конкурсе на должность главы НСЗУ, был назначен на должность в марте 2018 года.

      Андрей Загороднюк – был председателем проектного офиса реформ при Министерстве обороны. Андрей Загороднюк основал компанию Discovery Drilling Equipmentв 2005 году, продолжая свою карьеру в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и производственной отраслях.

      Руслан Рябошапка – раньше был одним из членов Национального агентства по предупреждению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы.

      Ирина Венедиктова – будущая депутат от "Слуги народа", советник Владимира Зеленского по правовым вопросам, доктор юридических наук. В 2015 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".

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      Какие функции выполняет Кабинет министров Украины / инфографика 24 канала

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Руслан Рябошапка Оксана Маркарова ГПУ
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