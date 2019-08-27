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      Зеленский предложит на роль премьера Гончарука

      51 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский

      Президент Владимир Зеленский предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

      Об этом 24 каналу сообщили собственные источники.

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      Теги: Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Офіс Президента
      Источник: 24 канал
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