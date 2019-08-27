Зеленский предложит на роль премьера Гончарука 14:29, сегодня 51 Читати новину українською Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом 24 каналу сообщили собственные источники. Новость дополняется ... Варикоз: симптомы, профилактика и лечение сегодня 11055 Теги: Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Офіс Президента Источник: 24 канал Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Российские корабли "Союз" не будут летать к МКС: детали сегодня , 14:08 Сто дней президентства Зеленского: какие обещания президент успел выполнить? сегодня , 14:02 ГПУ обжалует отказ арестовать имущество Ющенко сегодня , 13:54 Комментарии Публикации сегодня , 13:50 Что такое смарт-квартира: ее преимущества, недостатки, цены и особенности Катерина Козачинська 40 сегодня , 12:50 Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління Катерина Одарченко 435 сегодня , 11:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности 150 сегодня , 12:30 В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина Павло Казарін 238 сегодня , 12:15 Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО 191