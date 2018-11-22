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      Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно

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      Оксана Маркарова: биография нового министра финансов Украины
      Оксана Маркарова: биография нового министра финансов Украины / file.liga.net

      Должность министра финансов Украины заняла Оксана Маркарова, которая была исполняющим обязанности министра. Ее кандидатуру поддержали в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета. Голосование за назначение министра финансов прошло в Раде 22 ноября.

      Образование

      Оксана Маркарова получила диплом магистра по экологии в Киево-Могилянской Академии. Также училась в Университете Индианы, имеет степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.

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      Опыт работы

      В 1996-1998 годах работала в Международном фонде избирательных систем и в консалтинговой компании Chemonics Intl. Inc. в рамках проекта "Украинская аграрная товарная биржа".

      В 2000 году в США проходила практику во Всемирном банке в Вашингтоне, в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.

      В 2003 году возглавила инвеситицийну группу ITT, и там работала до 2014 года.

      На государственной службе Маркарова с 2015 года. За время пребывания в должности министра Натальи Яресько, Маркарова была заместителем министра финансов Украины, руководителем аппарата Министерства финансов. В СМИ ее и называли "членом "dreamteam Яресько". Собственно, ITT, где до госслужбы работала Маркарова, управлялась Horizon Capital, чьим соучредителем и главным исполнительным директором была Яресько до своего назначения министром.

      В апреле 2016 года Маркарова стала первым заместителем министра финансов Александра Данилюка. С июня 2018 года, после отставки Данилюка, она назначена и.о. министра финансов Украины.

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      Оксана Маркарова также является членом Консультативного Совета Киево-Могилянской Академии, входит в круг Друзей Украинского католического университета и является членом Международной организации молодых президентов (YPO). Также она – член наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Укргазбанка" и "Приватбанка".

      Достижения Маркаровой в Минфине

      В должности заместителя министра финансов Маркарова инициировала создание офиса привлечения и содействия инвестициям UkraineInvest. Он должен реализовать ряд инициатив правительства по поддержке имеющихся инвесторов и привлечения новых инвестиций в Украину. Важной заслугой в работе в Минфине также инициатива Маркаровой по созданию Министерством финансов крупнейшего портала открытых данных в секторе публичных финансов – еДата.

      Эксперты оценивают Маркарову как профессионала в финансовой сфере. Она очень хорошо умеет работать с инвестициями – всю жизнь ими занималась. Она сможет найти общий язык с МВФ.

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      Однако слабой стороной Маркаровой как министра называют отсутствие команды. Министр – должность политическая, где один в поле – не воин. Большого политического веса у Маркаровой нет. Поэтому ей может быть сложно сопротивляться давлению правительства по увеличению расходов в предвыборный год.

      Личная жизнь

      Замужем. Муж – банкир и бизнесмен Даниил Волынец. Маркарова имеет 4 детей – сына и трех дочерей.

      Декларация

      В собственности Оксаны Маркаровой – 2 квартиры в Киеве площадью 55,6 и 95,6 квадратных метров. Вместе с мужем владеет также чердаком в Киеве, площадью 177,2 квадратных метров.

      В собственности мужа Маркаровой:

      - 2 квартиры площадью 194,6 – в Киеве и 98,6 квадратов – во Львове;
      - гараж на 18 квадратов в Киеве;
      - гараж с жилыми комнатами в Тысовце Львиской области;
      - земельный участок 1000 квадратных метров в Тысовце;
      - 5 земельных участков, площадями 6260, 1369, 769, 6158 и 8633 квадратных метров – в Ворзеле ,;
      - 2 жилых дома в Ворзеле;
      - баня в Ворзеле.

      На дочерей Маркаровой зарегистрированы еще 2 квартиры в Киеве.

      Согласно декларации Оксаны Маркаровой, она также владеет: рыжей кобылой Ганноверской породы, ценными кольцами, коллекцией живописи и графики украинских художников 19-21 века общим количеством 983 работы, библиотекой украинской и мировой литературы общим количеством около 2 тысячи книг, изданных в 18-21 веке , коллекцией памятных монет Украины (НБУ) 52 золотых и 293 серебряных.

      Муж Маркаровой владеет Мерседесом CL500 и Тойотой "Хайлендер", дочь Анна – "Хондой Аккорд". У самой Маркаровой транспортных средств нет.

      Кроме того Маркарова и ее муж имеют в собственности значительные активы в акциях и корпоративные права в 6 предприятиях.

      Из нематериальных активов Маркарова владеет торговой маркой "Анна–Мария".

      В 2017 году Маркарова получила 596 982 гривен дохода от заработной платы, и еще 197 956 гривен от процентов.

      На банковских счетах Маркаровой – почти 2 миллиона гривен (плюс еще почти миллион – у мужа), еще 635 тысяч – взносы в кредитные союзы.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Министерство финансов Украины Статьи
      Источник: 24 канал
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