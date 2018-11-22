Оксана Маркарова стала министром финансов Украины

Верховная Рада вечером 22 ноября поддержала кандидатуру Оксаны Маркаровой на пост главы Министерства финансов Украины, которая до этого исполняла обязанности министра.

За это решение проголосовали 242 народных депутата.

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Также чиновница сразу сложила присягу члена Кабинета министров в Верховной Раде.

Накануне, Маркарова заявила, что на этой должности планирует завершить внедрение бюджетного планирования на три года.

Я буду заниматься вопросами, которые я хочу завершить на этом посту. В первую очередь – это среднесрочное бюджетное планирование, то есть, планирование бюджета на 3 года,

– сказала она.

Отметим, в министерстве финансов она работает с 2015 года. 7 июня 2018 года Кабинет Министров назначил исполняющей обязанности министра финансов Оксану Маркарову. Она заменила в должности уволенного Александра Данилюка.



Напомним, 22 ноября Ирина Фриз стала министром по делам ветеранов. Соответствующее решение депутаты Верховной Рады приняли вечером 22 ноября.